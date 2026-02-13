URT x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro
Cruzeiro e URT definem seus futuros no Campeonato Mineiro neste sábado
Em meio às críticas que o trabalho de Tite tem recebido recentemente, o Cruzeiro enfrentará a URT na noite deste sábado (14), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, em Patos de Minas, às 19h (de Brasília). A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view), do Sportv e da GETV (YouTube). Clique para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
O Cruzeiro vive seu momento de maior pressão na temporada depois do empate em 2 a 2 contra o Mirassol durante a semana. No Campeonato Mineiro, no entanto, a equipe comandada por Tite depende apenas de si para se classificar.
A Raposa tem 12 pontos em sete partidas, com quatro vitórias e três derrotas. Se vencer em Patos de Minas, o Cabuloso ainda irá garantir a melhor campanha, uma vez que o América-MG tem a mesma pontuação, mas uma vitória a menos.
Do outro lado, a equipe de Ito Roque também depende apenas de si para conquistar uma vaga na semifinal. A URT está na liderança do Grupo A, com os mesmos 11 pontos do Atlético-MG, mas com uma vitória a mais. Mesmo em caso de um revés, a equipe do interior pode se classificar caso o Alvinegro tropece contra o Itabirito.
Confira as informações do jogo entre URT x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
URT X CRUZEIRO
CAMPEONATO MINEIRO- 8ª RODADA
📆 Data e horário: Sábado, 14 de fevereiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Zama Maciel, Patos de Minas-MG
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado), Sportv (canal fechado), GETV (YouTube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Hieger Túlio Cardoso
🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza
📺 VAR: Michel Patrick Costa Guimarães
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
URT (Técnico: Ito Roque)
Ariel; John Everson, Léo Santos e Victor Sallinas; Peloggia, Hippólito, Pedro Henrique e Gabriel Augusto; Bruninho, Cesinha e Gabriel Moysés
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge, Arroyo (Wanderson).
