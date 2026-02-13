URT x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro

Em meio às críticas que o trabalho de Tite tem recebido recentemente, o Cruzeiro enfrentará a URT na noite deste sábado (14), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, em Patos de Minas, às 19h (de Brasília). A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view), do Sportv e da GETV (YouTube). Clique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

Tite (Foto: Andrey Queiroz/RP FOTOPRESS/GazetaPress)

Ficha do jogo URT CRU 8ª rodada Campeonato Mineiro Data e Hora Sábado, 14 de fevereiro, às 19h00 (de Brasília) Local Estádio Zama Maciel, Patos de Minas-MG Árbitro Hieger Túlio Cardoso Assistentes Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza Var Michel Patrick Costa Guimarães Onde assistir

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O Cruzeiro vive seu momento de maior pressão na temporada depois do empate em 2 a 2 contra o Mirassol durante a semana. No Campeonato Mineiro, no entanto, a equipe comandada por Tite depende apenas de si para se classificar.

A Raposa tem 12 pontos em sete partidas, com quatro vitórias e três derrotas. Se vencer em Patos de Minas, o Cabuloso ainda irá garantir a melhor campanha, uma vez que o América-MG tem a mesma pontuação, mas uma vitória a menos.

continua após a publicidade

Do outro lado, a equipe de Ito Roque também depende apenas de si para conquistar uma vaga na semifinal. A URT está na liderança do Grupo A, com os mesmos 11 pontos do Atlético-MG, mas com uma vitória a mais. Mesmo em caso de um revés, a equipe do interior pode se classificar caso o Alvinegro tropece contra o Itabirito.

Confira as informações do jogo entre URT x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

URT X CRUZEIRO

CAMPEONATO MINEIRO- 8ª RODADA

📆 Data e horário: Sábado, 14 de fevereiro, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Zama Maciel, Patos de Minas-MG

📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado), Sportv (canal fechado), GETV (YouTube)

continua após a publicidade

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Hieger Túlio Cardoso

🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza

📺 VAR: Michel Patrick Costa Guimarães

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

URT (Técnico: Ito Roque)

Ariel; John Everson, Léo Santos e Victor Sallinas; Peloggia, Hippólito, Pedro Henrique e Gabriel Augusto; Bruninho, Cesinha e Gabriel Moysés

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge, Arroyo (Wanderson).



➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.