Rescisão de Victor Luís com o Vasco é publicada no BID

A rescisão contratual do lateral-esquerdo Victor Luís com o Vasco foi oficialmente publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol nesta semana. Com isso, o jogador está livre no mercado e deve ser anunciado em breve como novo reforço do Mirassol para a sequência da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Bola aérea é o calcanhar de Aquiles do Vasco no início de 2026; veja os números

O atleta recebeu sondagens de outras equipes da Série A, mas optou pelo projeto do clube paulista. A escolha também passa pela possibilidade de maior minutagem.

Victor Luís em sua apresentação no Vasco (Foto: Leandro Amorim / Vasco)

➡️ Aposte em jogos do Vasco!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

A saída de Victor Luís acontece em meio à perda de espaço no elenco cruz-maltino. Atualmente, o técnico Fernando Diniz tem Lucas Piton como titular da posição, além da chegada recente de Cuiabano para o setor. Internamente, ainda existe a expectativa pela possível contratação de Paulinho, do América Mineiro, no segundo semestre, o que aumentaria ainda mais a concorrência na lateral esquerda.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Contratado no início de 2024, Victor Luís disputou 30 partidas com a camisa do Vasco, marcou um gol e contribuiu com uma assistência. Experiente, o lateral acumula passagens por clubes como Palmeiras, Botafogo, Coritiba e Ceará ao longo da carreira.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.