O que o São Paulo precisa para se classificar no Campeonato Paulista?

O São Paulo decide seu futuro no Campeonato Paulista neste fim de semana. No domingo, 15 de fevereiro, a equipe enfrenta a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli. O Tricolor ocupa a oitava colocação na tabela e pode garantir vaga nas quartas de final.

Para isso, basta uma vitória simples. Desta vez, o time não depende de combinação de resultados, mas apenas de si. Vale destacar que a Ponte Preta já está matematicamente rebaixada e somou apenas um ponto na competição.

A derrota do Mirassol por 1 a 0 para o Capivariano na última rodada deixou o cenário mais favorável ao Tricolor. Além disso, a equipe comandada por Crespo venceu o Primavera por 2 a 1 e, com o resultado, entrou pela primeira vez no G8, o que mudou o panorama na competição. No início da temporada, a classificação era tratada como algo distante. O São Paulo chegou a flertar com a zona de rebaixamento nas primeiras rodadas.

Agora, o time soma cinco jogos de invencibilidade, considerando também compromissos pelo Campeonato Brasileiro. É o melhor momento do clube desde agosto de 2025.

São Paulo busca vaga na próxima fase do Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/ Gazeta Press)<br>

O São Paulo viveu dois mundos diferentes neste início de temporada. No começo de 2026, a discussão era sobre uma proximidade com a zona de rebaixamento. Agora, o time começa a falar da possibilidade de classificação, o que impacta positivamente tanto o lado esportivo quanto financeiro. Nas metas de 2026, o Tricolor prevê uma vaga na final.