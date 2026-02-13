Entenda o planejamento do Botafogo para jogo na altitude pela Libertadores

O Botafogo enviou a Potosí, na Bolívia, a primeira parte da delegação que irá enfrentar o Nacional Potosí na próxima quarta-feira (18), pela ida da segunda fase preliminar da Libertadores. O objetivo é adaptação dos jogadores ao cenário de 4.000 metros de altitude.

A decisão de enviar nove jogadores e o técnico Rodrigo Bellão se deu após série de reuniões com núcleo de saúde e performance, departamento médico e direção do futebol. Parte do elenco viajar antes também era de interesse de John Textor, que, há duas semanas, externou isso a membros da SAF.

O grupo de nove jogadores desembarcou na Bolívia na manhã desta sexta-feira. Os atletas Christian Loor, Léo Linck, Gabriel Abdias, Kadu, Kauan Toledo, Kauã Cruz, Marquinhos, Bernardo Valim e Wallace Davi treinarão até segunda-feira, dois dias antes do duelo, enquanto aguardam o restante do plantel. As informações iniciais são do site "ge".

Questões como alimentação, clima, parte física e sequência recente pesaram na escolha do primeiro grupo. A tendência é que fiquem à disposição de Martín Anselmi devido ao cansaço natural dos demais jogadores.

Martín Anselmi é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo de olho no clássico

A delegação composta por jogadores do grupo principal viajará logo após a partida contra o Flamengo, que acontecerá no domingo (15), às 17h30, pela fase quartas de final do Campeonato Carioca. O planejamento já prevê a dificuldade para chegar a Potosí.

O Botafogo fará uma primeira viagem para Sucre, a 2.800 metro de altitude e a cerca de 150 km de Potosí. De lá, como não há aeroporto, precisará de deslocamento em picapes 4x4 em viagem que pode chegar a 3h de duração, e isso deve acontecer somente no dia do jogo O desgaste é o principal inimigo do Alvinegro para o desafio na Bolívia.

