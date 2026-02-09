menu hamburguer
Corinthians chega a acordo com Flamengo e acerta contratação de Allan

Volante será emprestado pelo clube carioca e chega com opção de compra

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 09/02/2026
19:33
Allan vai defender as cores do Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
O Corinthians acertou a contratação do volante Allan, do Flamengo. Os clubes se reuniram nesta segunda-feira (09) para destravar as negociações, que vinham acontecendo há alguns dias em busca de um desfecho.

O jogador vai assinar contrato de empréstimo com opção de compra. Inicialmente, o Flamengo buscava receber uma compensação financeira, mas decidiu liberar o atleta de forma "gratuita", com o Corinthians assumindo integralmente os salários.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Agora, o Corinthians aguarda a chegada do jogador para a realização de exames médicos e, se aprovado, a assinatura do contrato com o clube paulista.

Dorival Júnior teve papel decisivo na negociação e vinha conversando com o volante, além de manifestar interesse em contar com o jogador. Allan aprovou a transferência, sobretudo pela falta de espaço no elenco do Flamengo.

Natural de Araçatuba, no interior de São Paulo, Allan teve passagens pelas categorias de base de Mirassol e São Paulo antes de se transferir para o Internacional. Ainda jovem, foi vendido ao Liverpool e, na sequência, emprestado ao Seinäjoen Jalkapallokerho, da Finlândia.

Após permanecer por quatro temporadas na Europa, o volante foi emprestado ao Fluminense no início de 2019, tornando-se um dos pilares da equipe. No ano seguinte, transferiu-se para o Atlético-MG, onde foi titular do time campeão do Brasileirão 2021, da Copa do Brasil 2021 e da Supercopa Rei 2022.

A informação do acordo final foi publicado inicialmente pelo "GE" e confirmado pelo Lance!.

Allan, do Flamengo, vai reforçar o Corinthians (Foto: André Fabiano/Código19/Gazeta Press)

Reforços do Corinthians

Até o momento, o Corinthians acertou as contratações de Gabriel Paulista, que chegou livre no mercado, assim como Pedro Milans e Zakaria Labyad, ambos com passe livre e sem custos. Por fim, Kaio César César foi contratado por empréstimo junto ao Al-Hilal, todos dentro do modelo de negociação estabelecido pelo clube.

Veja os reforços do Corinthians

  • Gabriel Paulista - Contratado
  • Pedro Milans - Contratado
  • Kaio César - Contratado
  • Zakaria Labyad - Aguardando anúncio
  • Allan - Aguardando anúncio

