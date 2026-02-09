Atlético-MG vai à FMF, e entidade reconhece erro de arbitragem

A diretoria do Atlético, representada pelo CEO Pedro Daniel, pelo CSO Paulo Bracks e pelo diretor de competições Pedro Tavares, reuniu-se nesta terça-feira (8) com a Federação Mineira de Futebol (FMF). O encontro teve como pauta os erros de arbitragem que, na avaliação do clube, prejudicaram o Galo nas últimas rodadas do Campeonato Mineiro.

A diretoria do Atlético, representada pelo CEO Pedro Daniel, pelo CSO Paulo Bracks e pelo diretor de competições Pedro Tavares, reuniu-se nesta segunda-feira (9) com a Federação Mineira de Futebol (FMF). O encontro teve como pauta os erros de arbitragem que, na avaliação do clube, prejudicaram o Galo nas últimas rodadas do Campeonato Mineiro.

Durante a reunião, o Atlético questionou três lances específicos: o pênalti sofrido por Bernard na vitória sobre o Cruzeiro; o gol legítimo de Cuello, que foi anulado na partida contra o América; e o pênalti não marcado sobre o próprio Cuello no jogo do último sábado, diante do Athletic.

As jogadas foram analisadas pelos representantes da FMF, com a exibição integral dos áudios de comunicação entre os árbitros. Segundo o entendimento da Comissão de Arbitragem, houve erro na não marcação do pênalti em Bernard.

Já nos outros dois lances, a entidade manteve a interpretação de que houve falta de Cuello sobre o goleiro no gol anulado contra o América e considerou inconclusivas as imagens do possível pênalti na partida contra o Athletic.

Nota do Atlético

Confira a nota oficial do Atlético:

O CEO do Atlético, Pedro Daniel, o CSO Paulo Bracks e o diretor de Competições Pedro Tavares estiveram, na tarde desta segunda-feira (9/2), na Federação Mineira de Futebol (FMF), para tratar sobre os erros de arbitragem que prejudicaram o Galo nas últimas rodadas do Campeonato Mineiro.

A diretoria atleticana foi recebida pelo presidente da FMF, Adriano Aro, pelo presidente da Comissão de Arbitragem Márcio Eustáquio Santiago e pelo diretor de Competições Gabriel da Cunha Pereira. Durante o encontro, o Atlético apresentou três lances específicos para análise técnica: o pênalti em Bernard, na vitória sobre o Cruzeiro; o gol legítimo de Cuello, anulado na partida contra o América; e o pênalti não marcado sobre Cuello, no jogo do último sábado, contra o Athletic.

As jogadas foram analisadas pelos representantes da FMF e os áudios da comunicação entre os árbitros foram integralmente exibidos. No entendimento da Comissão de Arbitragem, houve erro na não marcação do pênalti sobre Bernard. Em relação aos outros dois lances, a Federação manteve a interpretação de que houve falta de Cuello sobre o goleiro, no gol anulado contra o América, e considerou inconclusivas as imagens do pênalti na partida contra o Athletic.

O Atlético reforçou a importância do alinhamento técnico em torno das decisões de arbitragem, sempre com foco na transparência e na preservação da integridade da competição.