imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Sul-Mato-Grossense: empates marcam quinta rodada e mantêm disputa equilibrada

Três dos cinco jogos terminaram iguais; Operário-MS e Naviraiense lideram a tabela após a rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/02/2026
19:27
Operário campeonato sul-mato-grossense
imagem cameraOperário fica no empate com o Dourados pelo Campeonato Sul-Mato-grossense (Foto: Divulgação / FFMS)
A quinta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense terminou no último domingo (8) com três empates em cinco partidas, cenário que manteve a disputa equilibrada tanto na parte superior da tabela quanto na briga por vagas na próxima fase da competição.

Costa Rica e Águia Negra empataram por 1 a 1, assim como Dourados e Operário-MS. O Ivinhema foi a única equipe a vencer no domingo (8), ao bater o Bataguassu por 2 a 1. No sábado (7), CRA e Corumbaense também ficaram no 1 a 1, enquanto o Naviraiense venceu o Pantanal por 3 a 2 fora de casa.

Com os resultados da rodada, Operário e Naviraiense aparecem nas duas primeiras posições da tabela e seguem na disputa pelas vagas diretas na semifinal, conforme o regulamento do Estadual.

Na zona de classificação para a segunda fase estão Bataguassu, Pantanal, Costa Rica-MS e Águia Negra, todos ainda com possibilidade de avançar. Já Corumbaense e CRA ocupam, neste momento, as últimas posições e figuram na zona de rebaixamento.

Pelo regulamento do Campeonato Sul-Mato-Grossense, os dois primeiros colocados da fase inicial avançam diretamente às semifinais, enquanto as demais equipes classificadas disputam a segunda fase da competição. Confira abaixo a tabela completa.

TimeJogosPontosVitóriasSaldo de gols

Operário

6

12

3

8

Naviraiense

5

10

3

1

Bataguassu

5

8

2

2

Pantanal

6

7

2

-3

Costa Rica

5

6

1

0

Águia Negra

5

6

1

0

Dourados

5

6

1

0

Ivinhema

5

5

1

-2

Corumbaense

5

3

0

-2

Aquidauana

5

3

0

-4

