Sul-Mato-Grossense: empates marcam quinta rodada e mantêm disputa equilibrada

A quinta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense terminou no último domingo (8) com três empates em cinco partidas, cenário que manteve a disputa equilibrada tanto na parte superior da tabela quanto na briga por vagas na próxima fase da competição.

Costa Rica e Águia Negra empataram por 1 a 1, assim como Dourados e Operário-MS. O Ivinhema foi a única equipe a vencer no domingo (8), ao bater o Bataguassu por 2 a 1. No sábado (7), CRA e Corumbaense também ficaram no 1 a 1, enquanto o Naviraiense venceu o Pantanal por 3 a 2 fora de casa.

Com os resultados da rodada, Operário e Naviraiense aparecem nas duas primeiras posições da tabela e seguem na disputa pelas vagas diretas na semifinal, conforme o regulamento do Estadual.

Na zona de classificação para a segunda fase estão Bataguassu, Pantanal, Costa Rica-MS e Águia Negra, todos ainda com possibilidade de avançar. Já Corumbaense e CRA ocupam, neste momento, as últimas posições e figuram na zona de rebaixamento.

Pelo regulamento do Campeonato Sul-Mato-Grossense, os dois primeiros colocados da fase inicial avançam diretamente às semifinais, enquanto as demais equipes classificadas disputam a segunda fase da competição. Confira abaixo a tabela completa.

Time Jogos Pontos Vitórias Saldo de gols Operário 6 12 3 8 Naviraiense 5 10 3 1 Bataguassu 5 8 2 2 Pantanal 6 7 2 -3 Costa Rica 5 6 1 0 Águia Negra 5 6 1 0 Dourados 5 6 1 0 Ivinhema 5 5 1 -2 Corumbaense 5 3 0 -2 Aquidauana 5 3 0 -4

