Sul-Mato-Grossense: empates marcam quinta rodada e mantêm disputa equilibrada
Três dos cinco jogos terminaram iguais; Operário-MS e Naviraiense lideram a tabela após a rodada
A quinta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense terminou no último domingo (8) com três empates em cinco partidas, cenário que manteve a disputa equilibrada tanto na parte superior da tabela quanto na briga por vagas na próxima fase da competição.
Costa Rica e Águia Negra empataram por 1 a 1, assim como Dourados e Operário-MS. O Ivinhema foi a única equipe a vencer no domingo (8), ao bater o Bataguassu por 2 a 1. No sábado (7), CRA e Corumbaense também ficaram no 1 a 1, enquanto o Naviraiense venceu o Pantanal por 3 a 2 fora de casa.
Com os resultados da rodada, Operário e Naviraiense aparecem nas duas primeiras posições da tabela e seguem na disputa pelas vagas diretas na semifinal, conforme o regulamento do Estadual.
Na zona de classificação para a segunda fase estão Bataguassu, Pantanal, Costa Rica-MS e Águia Negra, todos ainda com possibilidade de avançar. Já Corumbaense e CRA ocupam, neste momento, as últimas posições e figuram na zona de rebaixamento.
Pelo regulamento do Campeonato Sul-Mato-Grossense, os dois primeiros colocados da fase inicial avançam diretamente às semifinais, enquanto as demais equipes classificadas disputam a segunda fase da competição. Confira abaixo a tabela completa.
|Time
|Jogos
|Pontos
|Vitórias
|Saldo de gols
Operário
6
12
3
8
Naviraiense
5
10
3
1
Bataguassu
5
8
2
2
Pantanal
6
7
2
-3
Costa Rica
5
6
1
0
Águia Negra
5
6
1
0
Dourados
5
6
1
0
Ivinhema
5
5
1
-2
Corumbaense
5
3
0
-2
Aquidauana
5
3
0
-4
