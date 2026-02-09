Matheuzinho detona Flaco López por comemoração em gol do Palmeiras: 'Hipócrita'
Lateral criticou a atitude do atacante palmeirense que definiu o placar do confronto
- Matéria
- Mais Notícias
O lateral Matheuzinho deu uma forte entrevista após a derrota do Corinthians para o Palmeiras por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. O jogador não aprovou a comemoração de Flaco López no gol da vitória.
Memphis perde pênalti, Flaco López marca, e Palmeiras vence o Corinthians pelo Paulistão
Futebol Nacional
Palmeiras assegura classificação antecipada no Paulistão ao vencer o Corinthians
Palmeiras
Torcedores do Corinthians mandam recado a Memphis após derrota para o Palmeiras
Fora de Campo
Segundo o lateral, em outro jogo entre os clubes, Yuri Alberto comemorou da mesma forma e foi cobrado por jogadores do Palmeiras, mas, no jogo deste domingo (8), Flaco López fez o mesmo.
— No ano passado eles reclamaram bastante. Teve até uma confusãozinha lá no estádio deles, porque o Yuri (Alberto) fez o gol, comemorou assim, falaram m****, falaram que falta de respeito com o clube deles, falaram um monte de coisa. Aí chega aí e faz. Então eles têm que parar de ser hipócritas um pouquinho e lembrar das coisas que eles falam para não cometer novamente — disse Matheuzinho.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Outro ponto destacado pelo lateral do Timão foi o pênalti perdido por Memphis Depay. Uma imagem repercutiu nas redes sociais mostrando Andreas Pereira, do Palmeiras, tentando danificar o círculo da marca da cobrança no lance em que o camisa 10 errou.
— Sobre o pênalti, eu falei ali que faz parte do futebol. Eu já vi jogadores do meu time fazer, eu já fiz, e quem tem que estar ligado é a autoridade da partida para que isso não aconteça. Isso faz parte. A gente quer defender o nosso, infelizmente a gente não acabou prestando atenção no Andreas fazendo aquilo no pênalti e com certeza prejudicou o Memphis na hora da batida — seguiu.
Sequência do Corinthians
Com a derrota, o Timão perdeu a chance de assegurar a classificação antecipada para a próxima fase. A equipe ocupa a quarta colocação, com 12 pontos, somando três vitórias, dois empates e três derrotas.
O próximo compromisso, porém, será pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino na quinta-feira (12), às 20h.
+ Aposte em Corinthians e Palmeiras pelo Paulistão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias