O lateral Matheuzinho deu uma forte entrevista após a derrota do Corinthians para o Palmeiras por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. O jogador não aprovou a comemoração de Flaco López no gol da vitória.

continua após a publicidade

Segundo o lateral, em outro jogo entre os clubes, Yuri Alberto comemorou da mesma forma e foi cobrado por jogadores do Palmeiras, mas, no jogo deste domingo (8), Flaco López fez o mesmo.

— No ano passado eles reclamaram bastante. Teve até uma confusãozinha lá no estádio deles, porque o Yuri (Alberto) fez o gol, comemorou assim, falaram m****, falaram que falta de respeito com o clube deles, falaram um monte de coisa. Aí chega aí e faz. Então eles têm que parar de ser hipócritas um pouquinho e lembrar das coisas que eles falam para não cometer novamente — disse Matheuzinho.

continua após a publicidade

Comemoração de Flaco López no gol de plameiras (Foto: Peter Leone/Ofotografico/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Outro ponto destacado pelo lateral do Timão foi o pênalti perdido por Memphis Depay. Uma imagem repercutiu nas redes sociais mostrando Andreas Pereira, do Palmeiras, tentando danificar o círculo da marca da cobrança no lance em que o camisa 10 errou.

— Sobre o pênalti, eu falei ali que faz parte do futebol. Eu já vi jogadores do meu time fazer, eu já fiz, e quem tem que estar ligado é a autoridade da partida para que isso não aconteça. Isso faz parte. A gente quer defender o nosso, infelizmente a gente não acabou prestando atenção no Andreas fazendo aquilo no pênalti e com certeza prejudicou o Memphis na hora da batida — seguiu.

continua após a publicidade

Sequência do Corinthians

Com a derrota, o Timão perdeu a chance de assegurar a classificação antecipada para a próxima fase. A equipe ocupa a quarta colocação, com 12 pontos, somando três vitórias, dois empates e três derrotas.

O próximo compromisso, porém, será pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino na quinta-feira (12), às 20h.

+ Aposte em Corinthians e Palmeiras pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.