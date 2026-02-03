Apresentado, Kaio César comemora chegada com título e exalta Memphis: 'Me impressionou'
Atacante realizou estreia em partida que marcou título do Timão
O atacante Kaio César, reforço do Corinthians para a temporada, foi apresentado na tarde desta terça-feira (03), no CT Joaquim Grava. Em sua primeira entrevista oficial pelo Timão, o jogador destacou que fez a estreia com a camisa alvinegra em um jogo especial: a decisão da Supercopa Rei, em Brasília, contra o Flamengo.
Kaio César comemorou o fato de a estreia ter sido marcada por um título. O atacante entrou no segundo tempo e deu uma assistência para Yuri Alberto, autor do segundo gol do clube na vitória por 2 a 0.
— Fico feliz, nem nos meus melhores sonhos imaginava chegar aqui e ser campeão no primeiro jogo, tendo bom desempenho. Pude ajudar meus companheiros da forma que foi possível. Fiquei muito feliz, o grupo me acolheu muito bem. Fazia tempo que não me sentia em casa assim, todos me receberam muito bem. É bom começar o ano de forma positiva — disse o jogador.
Outro assunto abordado pelo atacante foi a relação com Memphis Depay, uma das estrelas do Corinthians. Segundo Kaio César, o jogador teve papel importante desde sua chegada ao Timão.
— Trabalhar com grandes jogadores agora, e ele é um cara que me impressionou muito. Ele é um grande jogador, tinha tudo para pensar só nele, mas o que me impressiona é que ele me tratou super bem, tem proximidade com todos os jogadores, passa experiência. Então, ele é um cara que se dá muito bem com o grupo. Ele me ajudou quando eu cheguei aqui, na adaptação. Ele brincou comigo, se vê depois do jogo, nós dançamos… temos uma proximidade grande com os jovens. Acredito que tenho muito a ganhar com ele. O máximo que conseguir ganhar com ele, vou pegar — comenta.
Kaio César também destacou que Malcom, formado no Corinthians, foi um dos jogadores com quem conversou antes de acertar com o clube. Atualmente, Malcom atua pelo ex-clube do atacante.
— O Malcom me ajudou muito, até por ser brasileiro. Depois das conversas do ano passado, ele já vinha falando que era um clube muito bom, de uma torcida maravilhosa. Quando o time não está bem tem a cobrança, mas a torcida apoia muito. Ele me apoiou a vir para cá, conversei com ele. Estou conversando bastante com ele, sobre minha adaptação e tudo mais — finalizou.
Carreira de Kaio César
O atacante tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2028. O jogador foi contratado pelo clube árabe junto ao Vitória de Guimarães, de Portugal, no início de 2025, por cerca de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 57 milhões), e vai reforçar o Corinthians por empréstimo.
No Brasil, o atacante defendeu as cores do Coritiba entre 2023 e 2024. Nesse período, entrou em campo em 36 partidas e marcou três gols.
Pelo Al-Hilal, Kaio César disputou 40 jogos, anotou quatro gols e deu cinco assistências. O jogador chamou a atenção dos brasileiros ao atuar na vitória por 4 a 3 sobre o Manchester City, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.
