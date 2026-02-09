Corinthians mantém busca por reforços após quatro contratações

Mesmo após acertar a contratação de quatro jogadores, o Corinthians segue no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada. Pelo menos esse foi o discurso do técnico Dorival Júnior após a derrota para o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo (8), na Neo Química Arena.

O Timão tem o nome de Zakaria Labyad encaminhado. O jogador está livre no mercado após deixar o Dalian Yingbo, da China, e chegaria sem custos ao clube. Caso seja aprovado nos exames médicos, o atleta deve assinar contrato válido até o final da temporada.

A equipe paulista ainda mantém negociações em andamento com o volante Allan, do Flamengo. A tendência é que o jogador chegue por empréstimo, com os salários pagos integralmente pelo clube paulista.

— Ainda gostaria de mais três ou quatro reforços. Precisamos de uma equipe mais forte. O presidente tem consciência disso, eu converso diariamente com o Marcelo (Paz). Se quisermos uma equipe forte, necessitamos de mais reforços para o nosso grupo — disse Dorival.

Reforços do Corinthians

Até o momento, o Corinthians anunciou as contratações de Gabriel Paulista, que chegou livre no mercado, assim como Pedro Milans, também sem custos. Kaio César foi contratado por empréstimo junto ao Al-Hilal, todos dentro do modelo de negociação estabelecido pelo clube.

A comissão técnica ainda pode contar com "reforços caseiros". O Corinthians acertou a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. O jogador, inclusive, esteve na Neo Química Arena para acompanhar o Dérbi.

Já José Martínez, que retornou ao Brasil nesta semana, não deve reforçar a equipe tão cedo. Segundo Dorival Júnior, o atleta voltou ao país com uma lesão e passará por exames para avaliação da gravidade do problema.

