As oitavas de final da Copinha começaram nesta quinta-feira (16), e quatro times das quartas de final da competição já são conhecidos, com dois duelos já definidos. São Paulo, Cruzeiro, Ferroviária e Criciúma passaram pelos seus adversários e agora vão brigar por vagas nas semifinais. O Tricolor Paulista vai enfrentar o time mineiro, enquanto a Locomotiva de Araraquara encara o Tigre, de Santa Catarina. Os vencedores dos dois duelos farão uma das duas semifinais do torneio.

Como foram os jogos das oitavas de final

No meio da tarde, em São Carlos, o Cruzeiro passou pelo Bahia fazendo 3 a 0. A Raposa abriu o placar no primeiro tempo, com Felipe de Morais. Na etapa final, Nicolas Pontes ampliou e Fernando, destaque da partida, fez o terceiro, de letra.

O adversário do time mineiro nas quartas será o São Paulo, que teve dificuldades para eliminar o Fliuminense na mesma tarde: empatou sem gols no tempo normal, e levou a melhor na decisão por pênaltis, vencendo por 5 a 4, em Jaú. Protagonista durante os 90 minutos, o goleiro João Pedro defendeu a cobrança de Júlio Fidelis e foi decisivo para colocar o Soberano na fase seguinte.

No começo da noite, jogando em casa, a Ferroviária derrotou o Guarani por 2 a 0, com gols de Pedro Estevem, de pênalti logo no começo da partida, e Thiagão, na etapa final. E mais tarde, o Criciúma derrotou o Botafogo, de virada, por 4 a 2, na cidade de Bálsamo. Charles abriu para o Glorioso, mas o Tigre reagiu com Ruan Vitor, João Albânia, Thales e Lira. No fim, Weliton fez o segundo do Bota.

