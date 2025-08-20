Grêmio anuncia contratação do lateral direito Marcos Rocha

O Grêmio anunciou, na noite de terça-feira (19), a contratação de Marcos Rocha. O lateral direito de 36 anos, que se despediu do Palmeiras no final da última semana, assina contrato com o Tricolor Gaúcho até dezembro de 2026.

Marcos Rocha desembarcou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre-RS, no início da tarde de segunda-feira (17). Ele passou por exames médicos na capital gaúcha para, aprovado, assinar contrato com o Grêmio.

Marcos Rocha se despediu do Palmeiras após mais de sete anos e 12 títulos

Com passagem vitoriosa, também, pelo Atlético-MG, Marcos Rocha estava desde 2018 no Palmeiras. Em sete temporadas e meia, o lateral direito conquistou 12 títulos com o Verdão, incluindo duas Libertadores e três Campeonatos Brasileiros. Foram 346 jogos, com nove gols e 40 assistências.

Marcos Rocha disputou 346 jogos pelo Palmeiras. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

— Foram muitas histórias, amizades e memórias que ficarão para sempre no coração da minha família. Hoje me despeço feliz e em paz, com a consciência de que fiz o meu melhor e deixo aqui uma história linda, de respeito e de muitas conquistas. Obrigado por tudo e por tanto! — escreveu o lateral, em postagem no Instagram.

Grêmio vinha improvisando na lateral direita

Marcos Rocha chega para preencher lacuna no elenco do Grêmio. Por problemas de lesão, o Tricolor Gaúcho atuou, diversas vezes, com lateral direito improvisado nesta temporada, como Gustavo Martins, Camilo e Ronald.

Atualmente, o elenco gremista conta, como lateral direito de ofício, com João Pedro, que está perto de retornar após sofrer fratura na tíbia e passar por cirurgia, e João Lucas, que se recupera de lesão muscular. No final de julho, o Grêmio vendeu Igor Serrote para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.