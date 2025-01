São Paulo vence Fluminense nos pênaltis e avança na Copinha

O São Paulo venceu o Fluminense nos pênaltis por 5 a 4, nesta quinta-feira (16), e avança às quartas de final da Copinha. No tempo regulamentar, as equipes fizeram um jogo equilibrado e com muitas chances, mas o 0 a 0 permaneceu no placar. Protagonista durante os 90 minutos, o goleiro João Pedro defendeu a cobrança de Júlio Fidelis e foi decisivo para colocar o Soberano na fase seguinte.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi a partida entre Fluminense e São Paulo?

No primeiro tempo, Fluminense e São Paulo iniciaram o duelo de forma equilibrada com finalizações de fora da área de ambas as equipes. Em grande parte do confronto, o Soberano conseguiu ter mais volume e chegou ao gol com Alves aproveitando o rebote de um chute de Ferreira, mas o jogador foi flagrado em impedimento. Na reta final, os Moleques de Xerém assustaram duas vezes com Wesley Natã acertando uma bicicleta que passou tirando tinta da trave e com Fabinho obrigando João Pedro a fazer grande defesa nos acréscimos.

Na segunda etapa, o Fluminense esteve muito próximo de abrir o placar em diversos momentos do jogo. Aos 10 minutos, Júlio Fidelis recebeu um passe de Wesley Natã na marca do pênalti e bateu em direção ao gol, mas Maik salvou o São Paulo. Os paulistas responderam em uma cobrança de falta com Lucas Loss ajeitando para Andrade livre de marcação na pequena área cabecear ao lado do gol e desperdiçando ótima oportunidade. Aos 31 minutos, Keven Samuel aproveitou uma dividida entre Wesley Natã e Guilherme Reis, surgiu livre na área e finalizou para um milagre de João Pedro, que colocou a bola para escanteio. Na cobrança, Léo Jance achou a cabeça de Gorgulho, que cabeceou por cima da meta, mas com muito perigo.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

Com a classificação, o São Paulo encara o Cruzeiro nas quartas de final da Copinha, que será disputada no sábado (18). No entanto, a Federação Paulista de Futebol (FPF) só divulgará o horário e o local da partida com o fim do primeiro dia dos confrontos da terceira fase.

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense 0 (4) x (5) 0 São Paulo - Copinha

Terceira fase

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Municipal Zezinho Magalhães, em Jaú (SP).

🟨 Cartões amarelos: Lucas Loss e Guilherme Reis (SAO); Gustavo Cintra e Loiola (FLU)

continua após a publicidade

FLUMINENSE (Técnico: Rômulo Rodríguez)

Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Loiola, Gustavo Cintra e Léo Jance; Fabinho, Dohmann (Luis Fernando) e Natan (Keven Samuel); Wesley Natã (Miguel Sampaio), Kelwin (Gorgulho) e João Lourenço (Arthur Henrique).

SÃO PAULO (Técnico: Allan Barcellos)

João Pedro; Maik, Andrade, Lucas Loss e Guilherme Reis; Negrucci, Hugo e Alves (Paulinho); Lucca (Samuel), Ryan Francisco e Ferreira.