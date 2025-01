Botafogo é goleado pelo Criciúma e está eliminado da Copinha

O Botafogo foi goleado por 4 a 2 perante o Criciúma e foi eliminado da Copinha nas oitavas de final, na noite desta quinta-feira (16). Os gols do Tigre, no Estádio Manoel Francisco Ferreira, foram marcados por Ruan Vitor, João Libânia, Thales e Lira, enquanto Charles e Weliton.

Com o resultado, o Botafogo dá adeus a Copinha. Já o Criciúma, está nas quartas de final da competição. O Tigre vai enfrentar a Ferroviária. A data e o local ainda serão definidos.

Como foi a partida entre Botafogo e Criciúma?

Apesar do volume ofensivo do Botafogo, o Criciúma começou melhor a partida. No entanto, foi o Alvinegro que abriu o placar com Charles, que arriscou de fora da área e marcou um belo gol. Ao final do primeiro tempo, Ruan Vitor deixou tudo igual.

As fortes emoções ficaram reservadas para o segundo tempo. Logo no início, Justino recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O Criciúma se aproveitou da vantagem e virou a partida com João Libânia, Thales e Lira. Ao final da partida, o Botafogo diminuiu com Weliton.