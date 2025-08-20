Athletico fecha a contratação do zagueiro Carlos Terán, do Chicago Fire

O Athletico acertou a contratação do zagueiro colombiano Carlos Terán nesta quarta-feira (20). O defensor do Chicago Fire, dos Estados Unidos, chega ao Furacão em definitivo e é o sexto reforço do clube na atual janela de transferências.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Furacão conseguiu a liberação do atleta de 24 anos sem custos, apesar da tratativa ter um pedido de 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões, na cotação atual). Carlos Terán se despediu do time americano na terça-feira (19), antes do treinamento.

O zagueiro é aguardado em Curitiba nesta semana para realizar exames médicos e assinar contrato até o final de 2026. O mercado fecha em 2 de setembro.

continua após a publicidade

Carlos Terán se junta a outros cinco colombianos no Athletico: o zagueiro Aguirre, o volante Élan Ricardo e os atacantes Kevin Velasco, Kevin Viveros e Steven Mendoza. Os outros estrangeiros do Furacão são os argentinos Gastón Benavídez (lateral-direito), Lucas Esquivel (lateral-esquerdo) e Bruno Zapelli (meia), o português Tobias Figueiredo (zagueiro) e o ucraniano Maksym Voronov (goleiro).

No elenco rubro-negro, ele terá a concorrência de Belezi, Habraão, Arthur Dias e Marcão na zaga. Já Aguirre e Léo Pelé seguem no departamento médico.

continua após a publicidade

Carreira de Carlos Terán

Carlos Terán é o sexto reforço do Athletico na atual janela. Foto: Divulgação/Chicago Fire

Cria do Envigado, da Colômbia, Carlos Terán se profissionalizou em 2019 e fez 17 jogos pelo clube, com duas assistências. No ano seguinte, ele se transferiu para a Major League Soccer (MLS).

Pelo Chicago Fire desde 2020, o zagueiro fez cinco gols e deu duas assistências em 90 partidas. Neste ano, teve uma lesão muscular em abril e jogou apenas oito vezes - a última no sábado (16).

➡️ Veja as notícias do Athletico

Athletico trouxe seis reforços para a Série B

Além de Carlos Terán, o Athletico contratou outros cinco jogadores desde a abertura da janela de transferência, em 10 de julho: o zagueiro Aguirre (Atlético Nacional-COL), o lateral-direito Gastón Benavídez (Talleres-ARG), o volante Élan Ricardo (Besiktas-TUR) e o atacantes Mendoza (León-MEX) e Kevin Viveros (Atlético Nacional-COL). O gasto foi de R$ 38,7 milhões até aqui.

Antes, na janela do Mundial de Clubes, entre 2 e 10 de junho, o clube não fez contratações. A direção rubro-negra ainda busca mais um zagueiro e um volante, que deve ser Alejandro García, do Once Caldas, da Colômbia.

Athletico na Série B

A 16 rodadas do fim, o Athletico acumula sete jogos sem vencer na Série B, com quatro empates e três derrotas. A última vitória foi por 1 a 0 diante do Amazonas, fora, em 5 de julho.

O Furacão ocupa a 13ª posição, com 27 pontos. A distância para o Volta Redonda, que abre o Z-4, é de cinco pontos, enquanto para o G-4 subiu para nove pontos.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de rebaixamento do Furacão é de 18,2% - é o oitavo time com mais risco de queda em 22 jogos. Para subir, a chance é de apenas 2,4%.