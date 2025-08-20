Assista à live ‘Lance! a Lance!’: jornalistas debatem Libertadores e Sul-Americana
Assista ao "Lance a Lance!" desta quarta-feira (20)
Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, o canal do Lance! no YouTube apresenta a melhor resenha esportiva da internet brasileira: a live "Lance! a Lance!". Na edição desta quarta (20), o programa abordará os resultados dos confrontos da Libertadores e da Sul-Americana disputados na terça-feira (19).
Além disso, o público poderá acompanhar, ao vivo e com imagens, a transmissão de Bahia x Iape, pela Copa do Nordeste Sub-20, a partir das 15h (de Brasília). Assista ao programa AO VIVO no vídeo acima. A live contará com a participação dos jornalistas João Pedro Sombra, Gabriel Harb e Rafael Mello.
Resultados dos jogos de ontem da Libertadores e da Sul-Americana (19/08):
- São Paulo 1 (4) x (3) 1 Atlético Nacional
- Vélez Sarsfield 2 x 0 Fortaleza
- Racing 3 x 1 Peñarol
- Fluminense 2 x 0 América de Cali
- Mushuc Runa 2 (2) x (4) 1 Independiente del Valle
- Huracán 1 x 3 Once Caldas
Jogos de hoje da da Libertadores e da Sul-Americana (20/08):
- Estudiantes x Cerro Porteño
Estádio Jorge Luis Hirschi – 19h00
- Internacional x Flamengo
Estádio Beira-Rio – 21h30
- Universidad de Quito x Alianza Lima
Estádio Olímpico Atahualpa – 21h30
- Independiente x Universidad de Chile
Estádio de Avellaneda – 21h30
- Cienciano x Bolívar
Estádio Garcilaso de la Vega – 19h00
Tudo sobre
