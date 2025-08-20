Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, o canal do Lance! no YouTube apresenta a melhor resenha esportiva da internet brasileira: a live "Lance! a Lance!". Na edição desta quarta (20), o programa abordará os resultados dos confrontos da Libertadores e da Sul-Americana disputados na terça-feira (19).

Além disso, o público poderá acompanhar, ao vivo e com imagens, a transmissão de Bahia x Iape, pela Copa do Nordeste Sub-20, a partir das 15h (de Brasília). Assista ao programa AO VIVO no vídeo acima. A live contará com a participação dos jornalistas João Pedro Sombra, Gabriel Harb e Rafael Mello.

Resultados dos jogos de ontem da Libertadores e da Sul-Americana (19/08):

São Paulo 1 (4) x (3) 1 Atlético Nacional Vélez Sarsfield 2 x 0 Fortaleza Racing 3 x 1 Peñarol

Luciano comemora vitória do São Paulo contra o Atlético Nacional nos pênaltis pela Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Fluminense 2 x 0 América de Cali

Mushuc Runa 2 (2) x (4) 1 Independiente del Valle

Huracán 1 x 3 Once Caldas

Kevin Serna comemora gol pelo Fluminense diante do América de Cali, pelas oitavas de final da Sul-Americana (Foto: Marcelo Gonçalves / FFC)

Jogos de hoje da da Libertadores e da Sul-Americana (20/08):

Estudiantes x Cerro Porteño

Estádio Jorge Luis Hirschi – 19h00 Internacional x Flamengo

Estádio Beira-Rio – 21h30 Universidad de Quito x Alianza Lima

Estádio Olímpico Atahualpa – 21h30 Independiente x Universidad de Chile

Estádio de Avellaneda – 21h30 Cienciano x Bolívar

Estádio Garcilaso de la Vega – 19h00

