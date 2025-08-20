menu hamburguer
Assista à live ‘Lance! a Lance!’: jornalistas debatem Libertadores e Sul-Americana

Assista ao "Lance a Lance!" desta quarta-feira (20)

Fábio Fluminense
imagem cameraFábio em ação pelo Fluminense contra o América de Cali, o 1.391º jogo da carreira do goleiro, recordista do futebol profissional no quesito (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)
Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, o canal do Lance! no YouTube apresenta a melhor resenha esportiva da internet brasileira: a live "Lance! a Lance!". Na edição desta quarta (20), o programa abordará os resultados dos confrontos da Libertadores e da Sul-Americana disputados na terça-feira (19).

Além disso, o público poderá acompanhar, ao vivo e com imagens, a transmissão de Bahia x Iape, pela Copa do Nordeste Sub-20, a partir das 15h (de Brasília). Assista ao programa AO VIVO no vídeo acima. A live contará com a participação dos jornalistas João Pedro Sombra, Gabriel Harb e Rafael Mello.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Resultados dos jogos de ontem da Libertadores e da Sul-Americana (19/08):

  1. São Paulo 1 (4) x (3) 1 Atlético Nacional
  2. Vélez Sarsfield 2 x 0 Fortaleza
  3. Racing 3 x 1 Peñarol

➡️ Melhores Momentos: nos pênaltis, São Paulo bate Atlético Nacional e avança na Libertadores

Luciano comemora vitória do São Paulo contra o Atlético Nacional nos pênaltis pela Libertadores
Luciano comemora vitória do São Paulo contra o Atlético Nacional nos pênaltis pela Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
  • Fluminense 2 x 0 América de Cali
  • Mushuc Runa 2 (2) x (4) 1 Independiente del Valle
  • Huracán 1 x 3 Once Caldas

➡️ Melhores Momentos: Fluminense não dá chance ao América-COL e mostra que voltou do Mundial

Kevin Serna Fluminense América de Cali
Kevin Serna comemora gol pelo Fluminense diante do América de Cali, pelas oitavas de final da Sul-Americana (Foto: Marcelo Gonçalves / FFC)

Jogos de hoje da da Libertadores e da Sul-Americana (20/08):

  1. Estudiantes x Cerro Porteño
    Estádio Jorge Luis Hirschi – 19h00
  2. Internacional x Flamengo
    Estádio Beira-Rio – 21h30
  3. Universidad de Quito x Alianza Lima
    Estádio Olímpico Atahualpa – 21h30
  4. Independiente x Universidad de Chile
    Estádio de Avellaneda – 21h30
  5. Cienciano x Bolívar
    Estádio Garcilaso de la Vega – 19h00

➡️ Veja tabela do mata-mata da Libertadores

➡️ Veja tabela do mata-mata da Sul-Americana

