Julimar volta a treinar com bola no Athletico e deve retornar em setembro

O atacante Julimar está próximo do retorno no Athletico. Recuperado de lesão, ele voltou a treinar com bola no CT do Caju e deve ficar à disposição na Série B a partir de setembro.

O jogador participa das atividades com o elenco rubro-negro desde a semana passada. O atacante fez cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho direito em novembro de 2024, passou pelo tratamento de fisioterapia e fez a transição da academia para o campo.

A comissão técnica não quer acelerar o retorno e planeja relacioná-lo para jogos no mês que vem, quando tem tanto a Segundona quanto a volta das quartas de final Copa do Brasil diante do Corinthians. A preocupação é porque Julimar já fez a mesma cirurgia duas vezes na carreira - a anterior foi em março de 2022, no mesmo joelho.

No setor, o técnico Odair Hellmann conta com Mendoza, Luiz Fernando, Leozinho, Tevis, Isaac e Kevin Velasco para atuar nos lados do ataque. Como centroavante, as alternativas são Viveros, Alan Kardec e Renan Peixoto.

Atacante do Athletico, Julimar se lesionou diante do Atlético-MG, pela Série A. Foto: José Tramontin/Athletico

Julimar no Athletico

Criado e revelado pelo Criciúma, Julimar se profissionalizou em 2018 e fez 28 jogos pelo Tigre, com dois gols e uma assistência. Em 2020, ele chegou por empréstimo ao Athletico para o sub-20, mas também atuou três vezes no time principal.

continua após a publicidade

No ano seguinte, o atacante ficou em definitivo no Furacão, com seis partidas disputadas no profissional, mas começou a ter mais oportunidades em 2022. Ele vinha sendo titular no Estadual e marcou dois gols e deu duas assistências em 12 jogos, sendo um pela Recopa Sul-Americana, até que teve a primeira LCA diante do Londrina, pelas quartas de final do Paranaense, em 20 de março.

Depois da recuperação, que durou um ano, Julimar foi emprestado ao Mirassol e fez um gol em 19 partidas na Série B de 2023. Já em 2024, ele fez a melhor temporada da carreira com 55 jogos, sendo 31 como titular, com nove gols - ficou atrás de Mastriani (16) e Pablo (11) - e três assistências.

O atacante vivia o melhor momento com a camisa rubro-negra, com três gols e uma assistência em três partidas consecutivas (Cruzeiro, Vitória e São Paulo), quando sofreu a segunda LCA no joelho direito. A contusão aconteceu contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, em 16 de novembro.

Ao todo, Julimar fez 11 gols e deu cinco assistências em 79 jogos pelo Athletico. O contrato vai até o final de 2027.

Athletico na Série B

A 16 rodadas do fim, o Athletico acumula sete jogos sem vencer na Série B, com quatro empates e três derrotas. A última vitória foi por 1 a 0 diante do Amazonas, fora, em 5 de julho.

O Furacão ocupa a 13ª posição, com 27 pontos. A distância para o Volta Redonda, que abre o Z-4, é de cinco pontos, enquanto para o G-4 subiu para nove pontos.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de rebaixamento do Furacão é de 18,2% - é o oitavo time com mais risco de queda em 22 jogos. Para subir, a chance é de apenas 2,4%.