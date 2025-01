O São Bernardo derrotou o Água Santa por 2 a 1 nesta quinta-feira (16), fora de casa, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Guilherme Queiroz e Fabrício Daniel marcaram para os visitantes, enquanto Willen descontou para os mandantes.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Ricardo Catalá saltou para a vice-liderança do Grupo D, somando três pontos na competição. Por outro lado, o Água Santa segue zerado na tabela, na terceira colocação do Grupo C.

Como foi o jogo?

O duelo teve apenas um dono durante os primeiros minutos. Daniel abriu o placar para o São Bernardo logo aos três minutos, em jogada ensaiada de escanteio. Pouco depois, Guilherme Queiroz aproveitou um vacilo da defesa adversária para ampliar o marcado.

Após o início avassalador dos visitantes, o Água Santa reagiu aos 21 minutos. Willen aproveitou rebote de Alex Alves e diminuiu o placar, trazendo esperança para os donos da casa. Apesar do gol, o ritmo da partida caiu e os dois times pouco criaram até o intervalo.

Apesar de levar perigo logo no primeiro ataque da segunda etapa, o São Bernardo foi encurralado pelo Água Santa, que criou várias chances para igualar o marcador.

No entanto, os donos da casa não conseguiram converter as oportunidades em gol, mantendo a vantagem do São Bernardo, atual segundo colocado do grupo D, que possui o Palmeiras como líder.

Escalações

ÁGUA SANTA (Técnico: Marcelo Cabo)

Ygor Vinhas; Ynaiã, Fábio Sanches, Lucas Rocha e Guilherme Lazaroni; Wesley Dias, Netinho, Marco Antônio e Luan Dias; Willen e Robinho.

SÃO BERNARDO (Técnico: Ricardo Catalá)

Alex Alves; Hélder, Matheus Salustiano e Pedro Carrerete; Rodrigo Ferreira, Romisso, Lucas Viana e Arthur Henrique; Léo Jabá, Guilherme Queiroz e Fabrício Daniel.