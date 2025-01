Cruzeiro derrota o Bahia por 3 a 0 e se classifica na Copinha

O Cruzeiro se classificou para as quartas de final da Copinha, ao derrotar o Bahia por 3 a 0, nesta quinta-feira (16), no Estádio Luisão, em São Carlos (SP). A Raposa abriu o placar no primeiro tempo, com Felipe de Morais. Na etapa final, Nicolas Pontes ampliou e Fernando, destaque da partida, fez o terceiro, de letra. O próximo adversário será Fluminense ou São Paulo.

O técnico Luciano Dias teve um desfalque de última hora: o volante e capitão da equipe Jhosefer machucou o tornozelo esquerdo durante o aquecimento e ficou de fora da partida. Outra ausência foi o meia Gui Meira, afastado do grupo por indisciplina e que já retornou a Belo Horizonte. O jogador, que também não enfrentou a Portuguesa, na fase anterior, deverá ser negociado nos próximos dias. O Vasco é um dos clubes interessados na contratação de Gui Meira.

Desde o início da partida, o Cruzeiro se impôs em campo e buscou o gol a todo momento. Aos 14 minutos, o atacante Fernando teve boa chance em jogada na área, mas finalizou para fora. Pouco depois, ele deu passe na medida para o companheiro Kaique Kenji, que, livre na área, chutou por cima do gol.

Finalmente, aos 22 minutos, a Raposa abriu o placar. Felipe de Morais recebe de Fernando, tira o marcador da jogada com um drible de corpo e chuta rasteiro no canto do goleiro Iuri. O Bahia tentou reagir, mas o primeiro tempo terminou com a vitória parcial do Cruzeiro.

Vaga nas quartas de final da Copinha foi confirmada no segundo tempo

O Tricolor baiano continuou em busca do empate no início do segundo tempo, mas sem conseguir levar perigo à defesa cruzeirense. A Raposa também não criava chances de perigo, até que, aos 31 minutos, Rayan Lelis acertou uma cabeçada no travessão de Iuri. Três minutos depois, saiu o segundo gol do Cruzeiro. Num contra-ataque, Cauan Baptistella rolou para Nicolas Pontes chutar na saída de Iuri.

Aos 41 minutos, Fernando coroou a boa atuação com um gol de letra. Victor Jesus cruzou da direita, e o atacante, na pequena área, diante do goleiro, empurrou para o gol.