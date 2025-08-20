William é a novidade em treino do Cruzeiro nesta quarta-feira (20)

A presença do lateral-direito William no campo foi a novidade no treino do Cruzeiro na manhã desta quarta-feira (20), na Toca da Raposa. A participação do jogador na primeira atividade de preparação para o jogo de sábado (30), contra o Internacional, no Mineirão, às 20h30, aumenta as chances de William ser liberado para a partida.

William ficou de fora do empate por 1 a 1 com o Mirassol, segunda-feira (18), em Mirassol, para que fizesse um programa específico de fortalecimento do quadril. O lateral foi atingido na região na partida contra o Grêmio, em 13 de julho, e vinha atuando com dores até que, na semana passada, os médicos do clube optaram por afastar o jogador das partidas até que se recuperasse plenamente.

Como o outro lateral-direito do elenco, Fagner, fraturou a fíbula direita no empate por 0 a 0 com o CRB, no Mineirão, em 30 de julho, o técnico Leonardo Jardim teve de improvisar o zagueiro Jonathan Jesus na partida diante do Mirassol.

Após a partida, o treinador do Cruzeiro falou sobre o possível retorno de William contra o ex-clube:

- Vamos esperar que o tempo corra e vamos ver. Infelizmente, temos dois jogadores para a lateral direita, um tem substituído o outro. Já é o segundo jogo, depois do jogo contra o Bragantino, que temos os dois lesionados ao mesmo tempo. Vamos ver qual será a solução – disse Leonardo Jardim.

Na derrota para o Red Bull Bragantino, em 20 de abril, William e Fagner estavam com problemas musculares, e Jonathan Jesus também foi improvisado na lateral direita.

Os jogadores do Cruzeiro fazem mais dois treinos antes da partida contra o Internacional: nesta quinta-feira (21) pela manhã e na tarde de sexta-feira (22). Se voltar a participar desses atividades, William garante presença no jogo de sábado (23) no Mineirão.

Zagueiro João Marcelo é outra novidade em treino do Cruzeiro

Zagueiro João Marcelo não joga desde fevereiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Outra novidade no treino desta quarta-feira (20), na Toca da Raposa, foi o zagueiro João Marcelo, que treinou pela primeira vez com os companheiros desde a cirurgia no joelho direito, em fevereiro. A liberação para o retorno às partidas está próxima. João Marcelo disputou apenas quatro jogos na temporada, o último a vitória por 3 a 1 sobre o Uberlândia, no Mineirão, em 2 de fevereiro, pelo Campeonato Mineiro, quando machucou o joelho.