Endrick decide para o Real Madrid e web comemora: ‘Tem que respeitar, Ancelotti’

Em atuação decisiva de Endrick, o Real Madrid bateu o Celta de Vigo por 5 a 2, após prorrogação, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Rei. Após sair na frente com gols de Mbappé e Vini Jr, o time de Carlo Ancelotti cedeu à pressão dos visitantes no final do segundo tempo e quase viu a classificação escapar entre os dedos. Nos 30 minutos adicionais, gols da joia ex-Palmeiras e de Federico Valverde garantiram a classificação.

O empate parecia encaminhar a decisão para os pênaltis, até os 18 minutos da prorrogação, quando a joia ex-Palmeiras recebeu de Arda Güler na grande área e bateu com maestria para o gol. Para fechar o resultado, o camisa 16 ainda fechou o placar com um gol de calcanhar após uma jogada confusa na grande área do Celta.

Confira a reação dos torcedores aos gols de Endrick nas redes sociais: ⬇️

Próximos passos

Após a vitória, o time de Carlo Ancelotti aguarda a definição dos outros confrontos das oitavas para saber o adversário na fase seguinte, via sorteio. No próximo jogo, o Real Madrid se prapara para encarar o Las Palmas, pela 20ª rodada de La Liga, no próximo domingo (19).

