Grêmio

Ingressos de Grêmio x Ceará estão à venda: veja preços e onde comprar

Tricolor Gaúcho recebe o Vozão, no sábado (23), às 21h, pelo Campeonato Brasileiro

Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 20/08/2025
14:56
  • Matéria
  • Mais Notícias

No próximo sábado (23), às 21h, o Grêmio recebe o Ceará pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A venda de ingressos iniciou na segunda-feira (18), para sócios, e nesta quarta-feira (20), para o público geral. As entradas podem ser adquiridas pelo site arenapoa.com.br.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Embalado pela vitória, de virada, por 3 a 1, sobre o Atlético-MG, no último domingo (17), na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG, o Grêmio é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. Já o Ceará, que venceu o RB Bragantino, por 1 a 0, no Castelão, no último sábado (16), é o 10º colocado, com 25 pontos, e disputa a semifinal da Copa do Nordeste, com o Bahia, nesta quarta-feira (20), às 21h30min, na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA.

Veja o preço dos ingressos para Grêmio x Ceará

  1. Arquibancada Norte: R$ 40 / R$ 20 (meia-entrada)
  2. Superior Norte: R$ 50 / R$ 25 (meia-entrada)
  3. Superior Sul: R$ 50 / R$ 25 (meia-entrada)
  4. Superior Leste: R$ 60 / R$ 30 (meia-entrada)
  5. Superior Oeste: R$ 60 / R$ 30 (meia-entrada)
  6. Gramado Sul: R$ 70 / R$ 35 (meia-entrada)
  7. Gramado Leste: R$ 80 / R$ 40 (meia-entrada)
  8. Gramado Oeste: R$ 80 / R$ 40 (meia-entrada)
  9. Cadeira Gold: R$ 90 / R$ 45 (meia-entrada)

Biometria facial

O acesso ao estádio se dará, exclusivamente, por meio de reconhecimento facial, conforme a Lei Geral do Esporte nº 14.597/2023. O torcedor gremista que ainda não realizou seu cadastro facial pode fazê-lo pelo site https://torcedor.arenapoa.com.br/cadastro-bio-facial.

Como chegar à Arena do Grêmio

Arena do Grêmio está situada na Avenida Padre Leopoldo Brentano, 110, no bairro Humaitá, em Porto Alegre. Você pode conferir as principais opções de transporte para chegada aqui.

