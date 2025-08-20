No próximo sábado (23), às 21h, o Grêmio recebe o Ceará pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A venda de ingressos iniciou na segunda-feira (18), para sócios, e nesta quarta-feira (20), para o público geral. As entradas podem ser adquiridas pelo site arenapoa.com.br.

Embalado pela vitória, de virada, por 3 a 1, sobre o Atlético-MG, no último domingo (17), na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG, o Grêmio é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. Já o Ceará, que venceu o RB Bragantino, por 1 a 0, no Castelão, no último sábado (16), é o 10º colocado, com 25 pontos, e disputa a semifinal da Copa do Nordeste, com o Bahia, nesta quarta-feira (20), às 21h30min, na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA.

Veja o preço dos ingressos para Grêmio x Ceará

Arquibancada Norte: R$ 40 / R$ 20 (meia-entrada) Superior Norte: R$ 50 / R$ 25 (meia-entrada) Superior Sul: R$ 50 / R$ 25 (meia-entrada) Superior Leste: R$ 60 / R$ 30 (meia-entrada) Superior Oeste: R$ 60 / R$ 30 (meia-entrada) Gramado Sul: R$ 70 / R$ 35 (meia-entrada) Gramado Leste: R$ 80 / R$ 40 (meia-entrada) Gramado Oeste: R$ 80 / R$ 40 (meia-entrada) Cadeira Gold: R$ 90 / R$ 45 (meia-entrada)

Biometria facial

O acesso ao estádio se dará, exclusivamente, por meio de reconhecimento facial, conforme a Lei Geral do Esporte nº 14.597/2023. O torcedor gremista que ainda não realizou seu cadastro facial pode fazê-lo pelo site https://torcedor.arenapoa.com.br/cadastro-bio-facial.

Como chegar à Arena do Grêmio

A Arena do Grêmio está situada na Avenida Padre Leopoldo Brentano, 110, no bairro Humaitá, em Porto Alegre. Você pode conferir as principais opções de transporte para chegada aqui.