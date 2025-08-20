menu hamburguer
Cruzeiro

Sinisterra agradece recepção da torcida do Cruzeiro e fala de condição física

Atacante colombiano chegou a Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (20)

Atacante Sinisterra chega a Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro (Foto: Reprodução Redes Sociais)
imagem cameraSinisterra já conversou com o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim (Foto: Reprodução Redes Sociais)
Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 20/08/2025
11:55
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante colombiano Sinisterra foi recepcionado por um grupo de torcedores do Cruzeiro no desembarque no Aeroporto de Confins, na manhã desta quarta-feira (20). Numa entrevista rápida, o novo reforço do clube, falou sobre suas condições físicas e contou que já conversou com o técnico Leonardo Jardim.



➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Estou muito feliz de estar aqui, em uma grande equipe como o Cruzeiro. Quero agradecer aos torcedores pela recepção. Estou muito feliz e espero que a gente tenha muitas alegrias juntos – afirmou Sinisterra.

Sinisterra jogou pela última vez em 15 de março, quando sofreu lesão na coxa em jogo do Bournemouth contra o Brentford, pela Premier League. O atacante se recuperou, voltou aos treinos na Inglaterra mas não foi relacionado para a estreia do clube na edição deste ano, a derrota por 4 a 2 para o Liverpool, sexta-feira (15) por causa das negociações com o Cruzeiro.

- Eu me sinto bem. Eu vinha treinando com a minha equipe. Obviamente, falta um pouco de ritmo de jogo, mas vou estar pronto para competir o mais rápido possível. Espero estar disponível ao técnico o mais pronto possível – disse Sinisterra.

Atacante Luís Sinisterra, reforço do Cruzeiro, no aeroporto de Confins (Foto: Reprodução Instagram)
Atacante Luis Sinisterra, reforço do Cruzeiro, no Aeroporto de Confins (Foto: Reprodução Instagram)

Do aeroporto, Sinisterra seguiu para a Toca da Raposa 2 para fazer exames médicos e assinar contrato. O atacante ficará no Cruzeiro por empréstimo de um ano, com opção de compra ao fim do vínculo.

Sinisterra contou também que já conversou, por telefone, com o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim:

- O professor conversou comigo, me explicou o projeto. Tenho muita vontade de conquistar coisas grandes aqui. Por isso, decidi vir ao Cruzeiro – afirmou Sinisterra.

➡️Sinisterra chega a Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro

Sinisterra é o primeiro reforço do Cruzeiro nesta janela de transferência

Luis Sinisterra, de 26 anos, será a primeira contratação do Cruzeiro nesta janela de transferência – o clube continua a procura de outro atacante para reforçar a equipe. Revelado pelo Once Caldas, da Colômbia, o atacante foi vendido, em 2018, ao Feyenoord-HOL. Após quatro temporadas, Sinisterra se tornou a maior venda do clube holandês em julho de 2022, negociado por 25 milhões de euros para o Leeds United, da Inglaterra. Em setembro de 2023, Sinisterra foi emprestado pelo Leeds ao Bournemouth, também da Inglaterra, e, em fevereiro de 2024, comprado em definitivo.

