Copinha de 2026 terá transmissão em todos os jogos; veja onde assistir ao vivo
Competição passará na televisão e no Youtube
A 56ª Copinha começa no dia 2 de janeiro de 2026 e os torcedores poderão assistir a todos os jogos de uma das principais competições de base do país. Com 132 times envolvidos e 255 partidas, contará com transmissão em diferentes canais e plataformas.
O Youtube será o principal meio para assistir à Copa São Paulo, com mais de 200 jogos no canal do Paulistão, 29 no da X Sports e 17 na Cazé TV durante a fase de grupos. Na televisão, a Record exibirá quatro partidas.
O Corinthians segue como o maior vencedor da competição, com 11 títulos conquistados. O último clube a levantar a taça, por sua vez, foi o São Paulo, que venceu justamente o alvinegro na decisão, por 3 a 2.
Confira onde assistir aos jogos da Copinha 2026
Grupo 1
Santa Fé-SP x Alagoinhas-BA – 3 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Chapecoense x Volta Redonda – 3 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Santa Fé-SP x Volta Redonda – 6 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Alagoinhas-BA x Chapecoense – 6 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Volta Redonda x Alagoinhas-BA – 9 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Santa Fé-SP x Chapecoense – 9 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Sede: Santa Fé do Sul
Gupo 2
Votuporanguense x Galvez-AC – 2 de janeiro, 15h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Grêmio x Falcon-SE – 2 de janeiro, 18h - Onde assistir: CazéTV (Youtube)
Galvez-AC x Grêmio – 5 de janeiro, 16h - Onde assistir: X Sports (Youtube)
Votuporanguense x Falcon-SE – 5 de janeiro, 18h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Falcon-SE x Galvez-AC – 8 de janeiro, 19h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Votuporanguense x Grêmio – 8 de janeiro, 21h30 - Onde assistir: CazéTV (Youtube)
Sede: Votuporanga
Grupo 3
Tanabi x Sobradinho-DF – 3 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Goiás x América-RN – 3 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Tanabi x América-RN – 6 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Sobradinho-DF x Goiás – 6 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
América-RN x Sobradinho-DF – 9 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Tanabi x Goiás – 9 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Sede: Tanabi
Grupo 4
Mirassol x Forte-ES – 2 de janeiro, 16h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Sport x Linense – 2 de janeiro, 18h30 - Onde assistir: X Sports (Youtube)
Mirassol x Linense – 5 de janeiro, 18h30 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Forte-ES x Sport – 5 de janeiro, 20h45 - Onde assistir: X Sports (Youtube)
Linense x Forte-ES – 8 de janeiro, 18h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Mirassol x Sport – 8 de janeiro, 20h30 - Onde assistir: X Sports (Youtube)
Sede: Bálsamo
Grupo 5
Araçatuba x Maricá-RJ – 3 de janeiro, 19h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Athletico-PR x Oeste – 3 de janeiro, 21h30 - Onde assistir: X Sports (Youtube)
Araçatuba x Oeste – 6 de janeiro, 18h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Maricá-RJ x Athletico-PR – 6 de janeiro, 21h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Oeste x Maricá-RJ – 9 de janeiro, 18h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Araçatuba x Athletico-PR – 9 de janeiro, 21h - Onde assistir: X Sports (Youtube)
Sede: Araçatuba
Grupo 6
Grêmio Prudente x Carajás-PA – 3 de janeiro, 17h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Ceará x Olímpico-SE – 3 de janeiro, 19h30 - Onde assistir: X Sports (Youtube)
Grêmio Prudente x Olímpico-SE – 6 de janeiro, 19h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Carajás-PA x Ceará – 6 de janeiro, 21h30 - Onde assistir: CazéTV (Youtube)
Olímpico-SE x Carajás-PA – 9 de janeiro, 16h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Grêmio Prudente x Ceará – 9 de janeiro, 19h - Onde assistir: X Sports (Youtube)
Sede: Presidente Prudente
Grupo 7
Assisense x Naviraiense-MS – 3 de janeiro, 18h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Athletic-MG x Guarani – 3 de janeiro, 21h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Assisense x Guarani – 6 de janeiro, 18h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Naviraiense-MS x Athletic-MG – 6 de janeiro, 21h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Guarani x Naviraiense-MS – 9 de janeiro, 18h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Assisense x Athletic-MG – 9 de janeiro, 21h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Sede: Assis
Grupo 8
Corinthians x Trindade-GO – 3 de janeiro, 14h45 - Onde assistir: X Sports (Youtube)
XV de Jaú x Luverdense – 3 de janeiro, 17h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
XV de Jaú x Trindade-GO – 6 de janeiro, 17h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Luverdense x Corinthians – 6 de janeiro, 19h30 - Onde assistir: CazéTV (Youtube)
Trindade-GO x Luverdense – 9 de janeiro, 16h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
XV de Jaú x Corinthians – 9 de janeiro, 18h15 - Onde assistir: X Sports (Youtube)
Sede: Jaú
Grupo 9
América-SP x CSA – 3 de janeiro, 8h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Bahia x Inter de Limeira – 3 de janeiro, 11h - Onde assistir: X Sports (Youtube)
América-SP x Inter de Limeira – 6 de janeiro, 8h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
CSA x Bahia – 6 de janeiro, 11h - Onde assistir: X Sports (Youtube)
Inter de Limeira x CSA – 9 de janeiro, 8h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
América-SP x Bahia – 9 de janeiro, 11h - Onde assistir: X Sports (Youtube)
Sede: São José do Rio Preto
Grupo 10
Comercial x Atlético-PI – 3 de janeiro, 18h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
América-MG x Noroeste – 3 de janeiro, 20h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Comercial x Noroeste – 6 de janeiro, 18h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Atlético-PI x América-MG – 6 de janeiro, 20h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Noroeste x Atlético-PI – 9 de janeiro, 18h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Comercial x América-MG – 9 de janeiro, 20h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Sede: Ribeirão Preto
Grupo 11
Bandeirante-SP x Tuna Luso – 3 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Santa Cruz x Botafogo-SP – 3 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Bandeirante-SP x Botafogo-SP – 6 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Tuna Luso x Santa Cruz – 6 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Botafogo-SP x Tuna Luso – 9 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Bandeirante-SP x Santa Cruz – 9 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Sede: Brodowski
Grupo 12
I9-SP x Guanabara-GO – 3 de janeiro, 17h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Vasco x Velo Clube – 3 de janeiro, 19h30 - Onde assistir: CazéTV (Youtube)
Guanabara-GO x Vasco – 6 de janeiro, 15h - Onde assistir: X Sports (Youtube)
I9-SP x Velo Clube – 6 de janeiro, 17h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Velo Clube x Guanabara-GO – 9 de janeiro, 17h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
I9-SP x Vasco – 9 de janeiro, 19h30 - Onde assistir: CazéTV (Youtube)
Sede: Cravinhos
Grupo 13
Francana x Esporte de Patos – 3 de janeiro, 19h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Cruzeiro x Barra-SC – 3 de janeiro, 21h30 - Onde assistir: CazéTV (Youtube)
Francana x Barra-SC – 6 de janeiro, 18h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Esporte de Patos x Cruzeiro – 6 de janeiro, 20h30 - Onde assistir: X Sports (Youtube)
Barra-SC x Esporte de Patos – 9 de janeiro, 19h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Francana x Cruzeiro – 9 de janeiro, 21h30 - Onde assistir: CazéTV (Youtube)
Sede: Franca
Grupo 14
Meia-Noite x Real-RR – 2 de janeiro, 8h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Coritiba x Ponte Preta – 2 de janeiro, 11h - Onde assistir: X Sports (Youtube)
Meia-Noite x Ponte Preta – 5 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Real-RR x Coritiba – 5 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Ponte Preta x Real-RR – 8 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Meia-Noite x Coritiba – 8 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Sede: Patrocínio Paulista
Grupo 15
Ferroviária x Quixadá-CE – 4 de janeiro, 14h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Cuiabá x América-RJ – 4 de janeiro, 16h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Ferroviária x América-RJ – 7 de janeiro, 14h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Quixadá-CE x Cuiabá – 7 de janeiro, 16h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Ferroviária x Cuiabá – 10 de janeiro, 15h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
América-RJ x Quixadá-CE – 10 de janeiro, 17h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Sede: Araraquara
Grupo 16
São-Carlense x União Cacoalense-RO – 4 de janeiro, 17h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Santos x Real Brasília-DF – 4 de janeiro, 19h30 - Onde assistir: CazéTV (Youtube)
São-Carlense x Real Brasília-DF – 7 de janeiro, 17h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
União Cacoalense-RO x Santos – 7 de janeiro, 19h30 - Onde assistir: CazéTV (Youtube)
Real Brasília-DF x União Cacoalense-RO – 10 de janeiro, 8h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
São-Carlense x Santos – 10 de janeiro, 11h - Onde assistir: X Sports (Youtube)
Sede: São Carlos
Grupo 17
Cosmopolitano Sports x São Luis-MA – 4 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Figueirense x Red Bull Bragantino – 4 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Cosmopolitano Sports x Red Bull Bragantino – 7 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
São Luis-MA x Figueirense – 7 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Red Bull Bragantino x São Luis-MA – 10 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Cosmopolitano Sports x Figueirense – 10 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Sede: Cosmópolis
Grupo 18
Comercial Tietê x Canaã-DF – 4 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Criciúma x XV de Piracicaba – 4 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Comercial Tietê x XV de Piracicaba – 7 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Canaã-DF x Criciúma – 7 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
XV de Piracicaba x Canaã-DF – 10 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Comercial Tietê x Criciúma – 10 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Sede: Tietê
Grupo 19
Real Soccer-SP x Independente-AP – 4 de janeiro, 8h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
São Paulo x Maruinense-SE – 4 de janeiro, 11h - Onde assistir: X Sports (Youtube) e Record
Independente-AP x São Paulo – 7 de janeiro, 15h - Onde assistir: X Sports (Youtube)
Real Soccer-SP x Maruinense-SE – 7 de janeiro, 17h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Maruinense-SE x Independente-AP – 10 de janeiro, 16h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Real Soccer-SP x São Paulo – 10 de janeiro, 18h30 - Onde assistir: CazéTV (Youtube)
Sede: Sorocaba
Grupo 20
Paulínia x Operário-PR – 4 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Vila Nova x Portuguesa – 4 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Paulínia x Portuguesa – 7 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Operário-PR x Vila Nova – 7 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Portuguesa x Operário-PR – 10 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Paulínia x Vila Nova – 10 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Sede: Paulínia
Grupo 21
Atlético Guaratinguetá x Nacional-AM – 4 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Juventude x São José-SP – 4 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Atlético Guaratinguetá x São José-SP – 7 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Nacional-AM x Juventude – 7 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
São José-SP x Nacional-AM – 10 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Atlético Guaratinguetá x Juventude – 10 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Sede: Guaratinguetá
Grupo 22
Taubaté x Estrela de Março-BA – 4 de janeiro, 8h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Botafogo x Águia de Marabá-PA – 4 de janeiro, 11h - Onde assistir: X Sports (Youtube) e Record (TV)
Taubaté x Águia de Marabá-PA – 7 de janeiro, 19h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Estrela de Março-BA x Botafogo – 7 de janeiro, 21h30 - Onde assistir: CazéTV (Youtube)
Águia de Marabá-PA x Estrela de Março-BA – 10 de janeiro, 16h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Taubaté x Botafogo – 10 de janeiro, 19h - Onde assistir: X Sports (Youtube)
Sede: Taubaté
Grupo 23
Fortaleza x Centro Olímpico-SP – 4 de janeiro, 13h - Onde assistir: X Sports (Youtube)
União Mogi-SP x Confiança-PB – 4 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
União Mogi-SP x Centro Olímpico-SP – 7 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Confiança-PB x Fortaleza – 7 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Centro Olímpico-SP x Confiança-PB – 10 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
União Mogi-SP x Fortaleza – 10 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Sede: Mogi das Cruzes
Grupo 24
Itaquaquecetuba x Juventude Samas-MA – 4 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Náutico x Novorizontino – 4 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Itaquaquecetuba x Novorizontino – 7 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Juventude Samas-MA x Náutico – 7 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Novorizontino x Juventude Samas-MA – 10 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Itaquaquecetuba x Náutico – 10 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Sede: Itaquaquecetuba
Grupo 25
Sfera x Brasiliense – 5 de janeiro, 19h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Fluminense x Água Santa – 5 de janeiro, 21h30 - Onde assistir: CazéTV (Youtube)
Brasiliense x Fluminense – 8 de janeiro, 16h30 - Onde assistir: X Sports (Youtube)
Sfera x Água Santa – 8 de janeiro, 16h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Água Santa x Brasiliense – 11 de janeiro, 8h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Sfera x Fluminense – 11 de janeiro, 11h - Onde assistir: X Sports (Youtube) e Record
Sede: Santana do Parnaíba
Grupo 26
Referência-SP x Ivinhema-MS – 4 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Real-RS x Ituano – 4 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Referência-SP x Ituano – 7 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Ivinhema-MS x Real-RS – 7 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Ituano x Ivinhema-MS – 10 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Referência-SP x Real-RS – 10 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Sede: Embu das Artes
Grupo 27
Remo x Batalhão-TO – 5 de janeiro, 17h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Palmeiras x Monte Roraima-RR – 5 de janeiro, 19h30 - Onde assistir: CazéTV (Youtube)
Monte Roraima-RR x Remo – 8 de janeiro, 17h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Palmeiras x Batalhão-TO – 8 de janeiro, 19h30 - Onde assistir: CazéTV (Youtube)
Batalhão-TO x Monte Roraima-RR – 11 de janeiro, 8h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Palmeiras x Remo – 11 de janeiro, 11h - Onde assistir: X Sports (Youtube) e Record (TV)
Sede: Barueri
Grupo 28
Flamengo-SP x Rio Branco-ES – 3 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Vitória x Capivariano – 3 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Flamengo-SP x Capivariano – 6 de janeiro, 12h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Rio Branco-ES x Vitória – 6 de janeiro, 15h - Onde assistir: X Sports (Youtube)
Capivariano x Rio Branco-ES – 9 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Flamengo-SP x Vitória – 9 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Sede: Guarulhos
Grupo 29
Audax-SP x QFC-RN – 4 de janeiro, 19h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Atlético-MG x União-MT – 4 de janeiro, 21h30 - Onde assistir: CazéTV (Youtube)
Audax-SP x União-MT – 7 de janeiro, 18h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
QFC-RN x Atlético-MG – 7 de janeiro, 21h - Onde assistir: X Sports (Youtube)
União-MT x QFC-RN – 10 de janeiro, 18h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Audax-SP x Atlético-MG – 10 de janeiro, 21h - Onde assistir: X Sports (Youtube)
Sede: Osascos
Grupo 30
Ibrachina-SP x Ferroviário-CE – 4 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Bangu x Santo André – 4 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Ibrachina-SP x Santo André – 7 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Ferroviário-CE x Bangu – 7 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Santo André x Ferroviário-CE – 10 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Ibrachina-SP x Bangu – 10 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Sede: São Paulo (Ibrachina)
Grupo 31
Juventus-SP x Cascavel-PR – 3 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Retrô-PE x São Bento – 3 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Juventus-SP x São Bento – 6 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Cascavel-PR x Retrô-PE – 6 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
São Bento x Cascavel-PR – 9 de janeiro, 13h - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Juventus-SP x Retrô-PE – 9 de janeiro, 15h15 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Sede: São Paulo (Juventus)
Grupo 32
Nacional x CSE-AL – 4 de janeiro, 12h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Internacional x Portuguesa Santista – 4 de janeiro, 15h - Onde assistir: X Sports (Youtube)
Nacional x Portuguesa Santista – 7 de janeiro, 8h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
CSE-AL x Internacional – 7 de janeiro, 11h - Onde assistir: X Sports (Youtube)
Portuguesa Santista x CSE-AL – 10 de janeiro, 8h45 - Onde assistir: Paulistão (Youtube)
Nacional x Internacional – 10 de janeiro, 11h - Onde assistir: CazéTV (Youtube)
Sede: São Paulo (Nacional)
