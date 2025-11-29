O Corinthians anunciou oficialmente a assinatura do aditivo de contrato de Gui Bom, joia da base alvinegra. O atacante, um dos destaques da equipe sub-17 nesta temporada, teve uma valorização salarial e o aumento da multa rescisória para clubes estrangeiros para 100 milhões de euros.

O jovem, agenciado pelo empresário André Cury, mesmo empresário de Yuri Alberto, é visto como uma das principais promessas do Terrão. O contrato de Gui Bom com o Corinthians segue válido até novembro de 2027. O novo acordo também prevê metas esportivas.

Desde a saída precoce de Kauê Furquim, que deixou o Corinthians rumo ao Bahia em agosto após o clube soteropolitano pagar R$ 14 milhões referentes à multa rescisória, o clube alvinegro passou a adotar uma postura mais rígida para blindar atletas da base, promovendo o reajuste e o aumento de suas multas contratuais.

Gui Bom foi um dos nomes mais importantes do Sub-17 do Corinthians nesta temporada e soma diversas convocações para as seleções brasileiras de base. Capitão da equipe, o atacante registra 11 gols em 14 jogos e também passou pelo Sub-20, onde marcou uma vez em cinco partidas.

No início de agosto, porém, sofreu uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e segue em recuperação, com retorno previsto apenas para o próximo ano. Mesmo assim, as negociações para uma reformulação do contrato começaram ainda em setembro. O acerto foi antecipado pelo Lance!.

- Trabalhamos para manter os melhores jogadores no Corinthians e com o Gui Bom não foi diferente. Ele é um excelente atleta e tem um futuro brilhante, e o fato de termos feito este aditivo antes do seu retorno aos campos mostra o quanto estamos atentos e confiantes de que retornará em excelentes condições - afirmou Osmar Staabile.

Gui Bom está praticamente recuperado da lesão e chegou a integrar treinos entre os profissionais do Corinthians na última semana. O atacante será inscrito na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa em janeiro de 2026.

- É muito gratificante poder me sentir valorizado no Corinthians, ainda mais neste momento de recuperação da lesão que tive no joelho. Desde que me machuquei, trabalhei todos os dias em dois períodos para poder voltar logo e retribuir toda a confiança que recebo de todos - disse o atleta.

(Foto: Reprodução/Instagram/guilhermearsillabom)

Anota aí!

A Copinha será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro. O Corinthians está no Grupo 8 do torneio, com sede em Jaú, no interior de São Paulo. Na primeira fase, o Timãozinho enfrentará o XV de Jaú, Trindade-GO e Luverdense-MT.