Sem o Flamengo, Copinha de 2026 terá 23 clubes estreantes; veja lista

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, popular Copinha, terá novidades em 2026. Como de costume, 128 equipes foram divididas em 32 grupos e, entre esses times, 23 são estreantes na competição. A edição, no entanto, terá uma ausência de peso: o Flamengo.

Segundo Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), o torneio não se limita à qualidade técnica, mas oferece a mais de quatro mil atletas de todo o país a oportunidade de sonhar, jogar e serem vistos, garantindo a representatividade de todos os estados.

— Quantidade nem sempre é qualidade, mas tem uma coisa que não podemos tirar de ninguém: o poder de sonhar. Se você escolher apenas por qualidade, vai formar uma competição de elite. Não é esse o espírito da Copinha. A Copinha é para todos os estados estarem representados, para que garotos de qualquer parte do país possam sonhar em serem vistos e jogar futebol. Estamos contentes com esse modelo e temos tido um retorno muito bom de federações, de clubes. Essa coisa de quantidade e qualidade não tem nos afetado e nem nos incomodado, nem quem participa — afirma.

Os clubes novos participantes da Copinha percorrem todas as regiões do Brasil, do Norte ao Sul, incluindo estados como Pará, Roraima, Amapá, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Sergipe.

Veja os clubes estreantes na competição:

Águia de Marabá (PA) Araçatuba (SP) Athletic (MG) Batalhão (TO) Centro Olímpico (SP) Cosmopolitano (SP) Esporte de Patos (PB) Esportiva Real (RR) Guanabara City (GO) I9 (SP) Independente (AP) Itaquá (SP) Maricá (RJ) Maruinense (SE) Meia Noite (SP) Naviraiense (MS) QFC (RN) Quixadá (CE) Real (RS) Real Soccer (SP) São Luís (MA) União Cacoalense (RO)

23 clubes vão estrear na competição nesta edição (Foto: Foto: Alexandre Battibugli/Ag.Paulistão)

Flamengo de fora

O Flamengo optou por não disputar a Copinha devido à possibilidade de participar da Copa Intercontinental no final de 2025, o que alteraria o planejamento da equipe. Com isso, a categoria sub-20 permanecerá focada na disputa do Campeonato Estadual.

A equipe Rubro-Negra é a terceira maior campeã da competição. A primeira final disputada pelo Flamengo foi em 1990, no Pacaembu, contra o Juventus-SP. O Rubro-Negro avançou em segundo lugar no grupo, com oito pontos conquistados, e venceu a decisão com gol de Júnior Baiano.

Na segunda conquista, o time também se classificou em segundo no grupo, com sete pontos. Na final, derrotou o Bahia por 2 a 1, com gols de Frauches e Negueba.

Em 2016, o Flamengo teve campanha avassaladora, somando nove pontos em nove possíveis na fase de grupos. Na decisão, o rival foi o Corinthians. Após empate por 2 a 2 no tempo normal, o Mengão venceu nos pênaltis.

Por fim, em 2018, a equipe avançou em primeiro no grupo, com sete pontos, e enfrentou o São Paulo na decisão, vencendo por 1 a 0, com gol de Wendel.

Todos os campeões

Corinthians (11), Fluminense, Internacional e São Paulo (5 cada); Flamengo (4); Atlético Mineiro e Santos (3); Nacional, Palmeiras, Ponte Preta e Portuguesa (2); América-MG, América-SP, Cruzeiro, Figueirense, Guarani, Juventus, Marília, Paulista, Roma Barueri, Santo André e Vasco da Gama (1).

Grupos da Copinha de 2026:

Grupo 1 (Santa Fé do Sul)

Santa Fé - SP

Chapecoense

Volta Redonda

Alagoinhas -BA

Grupo 2 (Votuporanga)

Votuporanguense-SP

Grêmio

Falcon-SE

Galvez-AC

Grupo 3 (Tanabi)

Tanabi-SP

Goiás

América-RN

Sobradinho-DF

Grupo 4 (Bálsamo)

Mirassol

Sport

Linense-SP

Forte-ES

Grupo 5 (Araçatuba)

Araçatuba-SP

Athletico-PR

Oeste-SP

Maricá-RJ

Grupo 6 (Presidente Prudente)

Grêmio Prudente-SP

Ceará

Olímpico-SE

Carajás-PA

Grupo 7 (Assis)

Assisense-SP

Athletic-MG

Guarani-SP

Naviraiense-MS

Grupo 8 (Jaú)

XV de Jaú-SP

Corinthians

Trindade-GO

Luverdense-MT

Grupo 9 (São José do Rio Preto)

América-SP

Bahia

Inter de Limeira

CSA

Grupo 10 (Ribeirão Preto)

Comercial-SP

América-MG

Noroeste-SP

Atlético-PI

Grupo 11 (Brodowski)

Bandeirante-SP

Santa Cruz

Botafogo-SP

Tuna Luso-PA

Grupo 12 (Cravinhos)

I9 FC -SP

Vasco da Gama

Velo Clube-SP

Guanabara City-GO

Grupo 13 (Franca)

Francana-SP

Cruzeiro

Barra-SC

Esporte de Patos

Grupo 14 (Patrocínio Paulista)

Meia Noite-SP

Coritiba

Ponte Preta

Real-RR

Grupo 15 (Araraquara)

Ferroviária-SP

Cuiabá

América-RJ

Quixadá-CE

Grupo 16 (São Carlos)

Grêmio São-Carlense-SP

Santos

Real Brasília-DF

União Cacoalense-RO

Grupo 17 (Cosmópolis)

Cosmopolitano Sports-SP

Figueirense

Red Bull Bragantino

São Luís-MA

Grupo 18 (Tietê)

Comercial Tietê-SP

Criciúma

XV de Piracicaba

Canaã-DF

Grupo 19 (Sorocaba)

Real Soccer-SP

São Paulo

Maruinense-SE

Indenpendente-AP

Grupo 20 (Paulínia)

Paulínia Universitário-SP

Vila Nova-GO

Portuguesa

Operário-PR

Grupo 21 (Guaratinguetá)

Atlético Guaratinguetá-SP

Juventude

São José-SP

Nacional-AM

Grupo 22 (Taubaté)

Taubáte-SP

Botafogo

Águia de Marabá-PA

Estrela de Março-BA

Grupo 23 (Mogi das Cruzes)

União Mogi-SP

Fortaleza

Centro Olímpico-SP

Confiança-PB

Grupo 24 (Itaquaquecetuba)

Itaquaquecetuba-SP

Náutico

Grêmio Novorizontino-SP

Juventude Samas-MA

Grupo 25 (Santana de Parnaíba)

Sfera-SP

Fluminense

Água Santa

Brasiliense

Grupo 26 (Embu das Artes)

Referência-SP

Real-RS

Ituano

Ivinhema-MS

Grupo 27 (Barueri)

Palmeiras

Remo

Batalhão-TO

Monte Roraima-RR

Grupo 28 (Guarulhos)

Flamengo-SP

Vitória

Capivariano-SP

Rio Branco-ES

Grupo 29 (Osasco)

Audax-SP

Atlético-MG

União-MT

QFC-RN

Grupo 30 (São Paulo-Ibrachina)

Ibrachina-SP

Bangu

Santo André

Ferroviário-CE

Grupo 31 (São Paulo-Juventus)

Juventus-SP

Retrô-PE

São Bento-SP

Cascavel-PR

Grupo 32 (São Paulo-Nacional)

Nacional-SP

Internacional

Portuguesa Santista-SP

CSE-AL