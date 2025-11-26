Sem o Flamengo, Copinha de 2026 terá 23 clubes estreantes; veja lista
Edição reunirá jovens todas as regiões do Brasil em busca de oportunidades
A Copa São Paulo de Futebol Júnior, popular Copinha, terá novidades em 2026. Como de costume, 128 equipes foram divididas em 32 grupos e, entre esses times, 23 são estreantes na competição. A edição, no entanto, terá uma ausência de peso: o Flamengo.
➡️ Copinha 2026: FPF divulga grupos, sedes e formato da competição
Segundo Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), o torneio não se limita à qualidade técnica, mas oferece a mais de quatro mil atletas de todo o país a oportunidade de sonhar, jogar e serem vistos, garantindo a representatividade de todos os estados.
— Quantidade nem sempre é qualidade, mas tem uma coisa que não podemos tirar de ninguém: o poder de sonhar. Se você escolher apenas por qualidade, vai formar uma competição de elite. Não é esse o espírito da Copinha. A Copinha é para todos os estados estarem representados, para que garotos de qualquer parte do país possam sonhar em serem vistos e jogar futebol. Estamos contentes com esse modelo e temos tido um retorno muito bom de federações, de clubes. Essa coisa de quantidade e qualidade não tem nos afetado e nem nos incomodado, nem quem participa — afirma.
Os clubes novos participantes da Copinha percorrem todas as regiões do Brasil, do Norte ao Sul, incluindo estados como Pará, Roraima, Amapá, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Sergipe.
Veja os clubes estreantes na competição:
- Águia de Marabá (PA)
- Araçatuba (SP)
- Athletic (MG)
- Batalhão (TO)
- Centro Olímpico (SP)
- Cosmopolitano (SP)
- Esporte de Patos (PB)
- Esportiva Real (RR)
- Guanabara City (GO)
- I9 (SP)
- Independente (AP)
- Itaquá (SP)
- Maricá (RJ)
- Maruinense (SE)
- Meia Noite (SP)
- Naviraiense (MS)
- QFC (RN)
- Quixadá (CE)
- Real (RS)
- Real Soccer (SP)
- São Luís (MA)
- União Cacoalense (RO)
Flamengo de fora
O Flamengo optou por não disputar a Copinha devido à possibilidade de participar da Copa Intercontinental no final de 2025, o que alteraria o planejamento da equipe. Com isso, a categoria sub-20 permanecerá focada na disputa do Campeonato Estadual.
A equipe Rubro-Negra é a terceira maior campeã da competição. A primeira final disputada pelo Flamengo foi em 1990, no Pacaembu, contra o Juventus-SP. O Rubro-Negro avançou em segundo lugar no grupo, com oito pontos conquistados, e venceu a decisão com gol de Júnior Baiano.
Na segunda conquista, o time também se classificou em segundo no grupo, com sete pontos. Na final, derrotou o Bahia por 2 a 1, com gols de Frauches e Negueba.
Em 2016, o Flamengo teve campanha avassaladora, somando nove pontos em nove possíveis na fase de grupos. Na decisão, o rival foi o Corinthians. Após empate por 2 a 2 no tempo normal, o Mengão venceu nos pênaltis.
Por fim, em 2018, a equipe avançou em primeiro no grupo, com sete pontos, e enfrentou o São Paulo na decisão, vencendo por 1 a 0, com gol de Wendel.
Todos os campeões
Corinthians (11), Fluminense, Internacional e São Paulo (5 cada); Flamengo (4); Atlético Mineiro e Santos (3); Nacional, Palmeiras, Ponte Preta e Portuguesa (2); América-MG, América-SP, Cruzeiro, Figueirense, Guarani, Juventus, Marília, Paulista, Roma Barueri, Santo André e Vasco da Gama (1).
Grupos da Copinha de 2026:
Grupo 1 (Santa Fé do Sul)
Santa Fé - SP
Chapecoense
Volta Redonda
Alagoinhas -BA
Grupo 2 (Votuporanga)
Votuporanguense-SP
Grêmio
Falcon-SE
Galvez-AC
Grupo 3 (Tanabi)
Tanabi-SP
Goiás
América-RN
Sobradinho-DF
Grupo 4 (Bálsamo)
Mirassol
Sport
Linense-SP
Forte-ES
Grupo 5 (Araçatuba)
Araçatuba-SP
Athletico-PR
Oeste-SP
Maricá-RJ
Grupo 6 (Presidente Prudente)
Grêmio Prudente-SP
Ceará
Olímpico-SE
Carajás-PA
Grupo 7 (Assis)
Assisense-SP
Athletic-MG
Guarani-SP
Naviraiense-MS
Grupo 8 (Jaú)
XV de Jaú-SP
Corinthians
Trindade-GO
Luverdense-MT
Grupo 9 (São José do Rio Preto)
América-SP
Bahia
Inter de Limeira
CSA
Grupo 10 (Ribeirão Preto)
Comercial-SP
América-MG
Noroeste-SP
Atlético-PI
Grupo 11 (Brodowski)
Bandeirante-SP
Santa Cruz
Botafogo-SP
Tuna Luso-PA
Grupo 12 (Cravinhos)
I9 FC -SP
Vasco da Gama
Velo Clube-SP
Guanabara City-GO
Grupo 13 (Franca)
Francana-SP
Cruzeiro
Barra-SC
Esporte de Patos
Grupo 14 (Patrocínio Paulista)
Meia Noite-SP
Coritiba
Ponte Preta
Real-RR
Grupo 15 (Araraquara)
Ferroviária-SP
Cuiabá
América-RJ
Quixadá-CE
Grupo 16 (São Carlos)
Grêmio São-Carlense-SP
Santos
Real Brasília-DF
União Cacoalense-RO
Grupo 17 (Cosmópolis)
Cosmopolitano Sports-SP
Figueirense
Red Bull Bragantino
São Luís-MA
Grupo 18 (Tietê)
Comercial Tietê-SP
Criciúma
XV de Piracicaba
Canaã-DF
Grupo 19 (Sorocaba)
Real Soccer-SP
São Paulo
Maruinense-SE
Indenpendente-AP
Grupo 20 (Paulínia)
Paulínia Universitário-SP
Vila Nova-GO
Portuguesa
Operário-PR
Grupo 21 (Guaratinguetá)
Atlético Guaratinguetá-SP
Juventude
São José-SP
Nacional-AM
Grupo 22 (Taubaté)
Taubáte-SP
Botafogo
Águia de Marabá-PA
Estrela de Março-BA
Grupo 23 (Mogi das Cruzes)
União Mogi-SP
Fortaleza
Centro Olímpico-SP
Confiança-PB
Grupo 24 (Itaquaquecetuba)
Itaquaquecetuba-SP
Náutico
Grêmio Novorizontino-SP
Juventude Samas-MA
Grupo 25 (Santana de Parnaíba)
Sfera-SP
Fluminense
Água Santa
Brasiliense
Grupo 26 (Embu das Artes)
Referência-SP
Real-RS
Ituano
Ivinhema-MS
Grupo 27 (Barueri)
Palmeiras
Remo
Batalhão-TO
Monte Roraima-RR
Grupo 28 (Guarulhos)
Flamengo-SP
Vitória
Capivariano-SP
Rio Branco-ES
Grupo 29 (Osasco)
Audax-SP
Atlético-MG
União-MT
QFC-RN
Grupo 30 (São Paulo-Ibrachina)
Ibrachina-SP
Bangu
Santo André
Ferroviário-CE
Grupo 31 (São Paulo-Juventus)
Juventus-SP
Retrô-PE
São Bento-SP
Cascavel-PR
Grupo 32 (São Paulo-Nacional)
Nacional-SP
Internacional
Portuguesa Santista-SP
CSE-AL
