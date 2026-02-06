Lucas Silva ressalta confiança de jogadores do Cruzeiro em Tite: '200% fechado com a comissão'

A pressão sobre o técnico Tite aumentou ainda mais depois da derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para o Coritiba, na última quinta-feira (5). Na zona mista após a partida, o volante Lucas Silva ressaltou a confiança do elenco no trabalho do técnico.

– Algumas perguntas ainda estamos buscando respostas. Mas nós estamos vendo o que melhorar para encontrar nossa melhor versão. O grupo está fechado, 200% fechado com a comissão técnica. Ele está nos conhecendo cada vez mais. Dar tempo ao tempo. Apesar de que o futebol é resultado, jogamos em um grande clube, precisamos dar resultado de imediato – disse Lucas Silva.

Além disso, o capitão da Raposa também analisou a situação do Cruzeiro na temporada. A equipe perdeu seus dois primeiros jogos no Brasileirão e é lanterna da competição.

– Não tivemos, mesmo com a mudança da comissão, nenhuma mudança radical, de formação, comportamento. Continuamos com o mesmo trabalho, mesmo elenco, mas toda mudança gera um pouco de entrosamento, melhor encaixe, performance. Acredito que estamos buscando isso. Temos feito bons primeiros tempos, mas caindo um pouco. Detalhes para ajustar e alcançarmos nossa melhor versão – projetou Lucas Silva.

Cruzeiro x Coritiba

O Coritiba somou seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (5), ao bater o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão. Os gols paranaenses foram marcados por Breno Lopes e Lavega, enquanto Matheus Pereira fez o cruzeirense. A última vitória do Coxa contra o Cabuloso em Belo Horizonte havia acontecido em 2004.

Lavega jogador do Coritiba comemora seu gol (Foto: Alessandra Torres/AGI/Gazeta Press)

Com o resultado, o Coxa somou seus primeiros três pontos e subiu para a 11ª posição na tabela. Do outro lado, a Raposa amarga a lanterna do Brasileirão, sem pontuar e com menos 5 gols de saldo.

