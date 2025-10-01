Como já era esperado, a Copa do Nordeste 2026 vai passar por grandes mudanças no seu formato. Com o calendário do futebol brasileiro cada vez mais apertado, clubes da Série A podem ficar fora da competição, que terá mais times em disputa. Por isso, o Lance! separou tudo o que você precisa saber sobre a nova "Lampions League".

De início, novas datas datas foram definidas pela CBF para a competição, que vai do dia 25 de março a 7 de junho. Se seguir à risca, o Nordestão vai terminar muito mais cedo em relação a 2025, já que neste ano o Bahia só levantou o troféu no dia 6 de setembro devido a sucessivos atrasos.

Times da Série A podem ficar fora da Copa do Nordeste

Apresentação do novo calendário do futebol brasileiro, Julio Avellar, diretor de competições da CBF (Foto: reprodução CBF)

A mudança que talvez seja mais impactante é que os clubes classificados para competições da Conmebol (Sul-Americana e Libertadores) estarão fora da Copa do Nordeste. Essa é uma medida para tentar desafogar o calendário das equipes e agilizar o andamento do torneio.

Em 2025, por exemplo, o atraso ocorreu, principalmente, por causa do calendário do Bahia, que precisou adiar a data de jogos por conta da Pré-Libertadores. A ideia da CBF é acabar com esse entrave.

É bem provável, inclusive, que o Tricolor não dispute o bicampeonato do torneio no ano que vem, já que está na sexta posição do Campeonato Brasileiro. Outro que pode ficar fora é o Ceará, que, neste momento, está na zona de classificação para a Sul-Americana. Vitória, Fortaleza e Sport são outros times nordestinos na Série A que podem pleitear uma vaga em competições continentais.

Formato de disputa e quantidade de times

Copa do Nordeste vai passar por mudanças em 2026 (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Se até este ano a Copa do Nordeste tinha uma preliminar e a primeira fase era dividida em dois grupos de oito times, tudo isso vai mudar.

A partir de 2026, 20 participantes serão distribuídos em quatro grupos, com cinco clubes cada. Para manter a obrigatoriedade de clássicos nesta fase inicial, os times de um mesmo estado não poderão estar juntos na chave. Assim, os duelos se darão entre os grupos com times do mesmo estado, com cada um fazendo cinco jogos.

Dois times de cada grupo se classificam para as quartas de final, que acontecem em jogos únicos. Já as semifinais e a final serão em partidas de ida e volta.

Vale destacar que as federações do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe terão direito a dois representantes, cada. Bahia e Ceará, federações mais bem ranqueadas, terão direito a três equipes.

Em contato com o Lance!, a Federação Bahiana de Futebol disse que vai começar a desenhar seu calendário do estadual a partir das datas que foram definidas pela CBF. Os clubes ainda não se posicionaram até a publicação desta matéria.

Clubes já classificados para o Nordestão 2026

Alagoas: CRB e ASA;

Bahia: Bahia* , Vitória* e Jacuipense ;

; Ceará: Ceará *, Fortaleza* e Maracanã;

*, Fortaleza* e Maracanã; Maranhão: Maranhão e Imperatriz;

Paraíba: Sousa e Botafogo-PB;

Pernambuco: Sport* e Retrô;

Piauí: Piauí e Fluminense;

Rio Grande do Norte: América-RN e ABC;

Sergipe: Confiança e Itabaiana;

*Times que ainda sonham com classificação continental, o que os tiraria da Copa do Nordeste.