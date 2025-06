O Bahia venceu o Náutico de virada por 3 a 1 na tarde deste sábado, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e garantiu a melhor campanha geral da fase de grupos da Copa do Nordeste, com 16 pontos. Mas a classificação na liderança do grupo B colocou uma pedreira no caminho do Tricolor nas quartas de final: o Fortaleza.

O Leão do Pici fez uma campanha irregular na primeira fase e terminou na 4ª posição do grupo A, com nove pontos, mesma quantidade de CRB e Altos, que acabaram logo atrás mas foram eliminados pelo número de vitórias.

Mesmo depois de campanha ruim e com o momento de instabilidade vivido pelo Fortaleza, Rogério Ceni disse, em entrevista coletiva, que será um confronto difícil.

- Pesado, sem dúvida. Por mais que seja só um jogo, jogar com Ceará, Fortaleza, Sport, que tende a crescer, é sempre difícil. Vão ser confrontos difíceis. Temos a possibilidade de antecipar esse confronto para antes do início do Brasileiro. Estamos aguardando uma confirmação. O dia da reapresentação depende da data. É muito pesado para nós. O Fortaleza, por exemplo, tem um jogo por semana. Nós não temos semanas vagas - destacou o treinador depois da vitória contra o Náutico.

Além do Fortaleza, Ceni também cita Sport e Ceará porque desse jogo sairá o adversário do Bahia em eventual semifinal. Nem as quartas nem as semifinais, porém, têm datas definidas.

Nordestão apertou calendário do Bahia

Ainda durante a coletiva, Rogério Ceni também criticou o atraso da Copa do Nordeste, que já deveria estar na fase final, mas o planejamento não encaixou com o calendário dos clubes e a competição atrasou mais de dois meses. Agora, o Tricolor terá que disputá-la simultâneamente com Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil.

Copa do Nordeste é muito legal, mas desde que seja paralela ao estadual. Ainda mais enfiando em datas em que não temos o mínimo tempo de descanso para jogar as outras competições". Rogério Ceni

- Temos que fazer uma escolha, porque a Copa do Nordeste é muito legal, a maior competição da região. Mas ela perde um pouco o sentido quando ela não é jogada nos primeiros quatro meses do ano. Claro que é legal ser campeão. Temos Atlético-MG dia 12 [de julho], América de Cali 15 e 22, Retrô. Todos jogos decisivos - lembrou o treinador.

O Bahia agora muda a chave e se prepara para enfrentar o Bragantino às 19h da próxima quinta-feira (horário de Brasília), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão. Esse será o último jogo da equipe antes da parada para o Mundial de Clubes.