Fortaleza volta a reduzir a distância para deixar o Z4 da Série A

O Fortaleza venceu o Sport por 1 a 0 em seu último jogo, valendo pela 25ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, a equipe reduziu a distância para deixar o Z4 da competição nacional: de sete para seis pontos.

O Tricolor, que foi a 21 pontos, segue sendo o 19º colocado na tabela. Juventude e Vitória, com 22, aparecem acima na zona de rebaixamento. O primeiro time fora do Z4 é o Santos, que tem 27 - a equipe empatou por 2 a 2 com o RB Bragantino na rodada.

Internacional e Atlético-MG aparecem na sequência com os mesmos 28 pontos. Ainda que tenha diminuído a distância para deixar a zona, o Fortaleza segue vivendo uma situação delicada na Série A.

O próximo compromisso da equipe será na quinta-feira (2), novamente em casa, diante do São Paulo. No 1º turno, os times empataram por 0 a 0 no Morumbis.

Volante lidera em desarmes

O meio-campista Lucas Sasha, autor do gol contra o Sport, é o atual líder em desarmes nesta edição do campeonato nacional. O jogador soma 70 no quesito, aparecendo à frente dos laterais Kaiki (Cruzeiro) e Escobar (Santos), ambos com 68.

Ademais, Sasha é o terceiro do campeonato em interceptações (34). São 31,9 passes certos por jogo, com um aproveitamento de 87%. Os números são do aplicativo Sofascore.

Próximo jogo do Fortaleza

Após a vitória sobre o Sport, o Fortaleza voltará a campo na próxima quinta-feira (2). A equipe receberá o São Paulo, na Arena Castelão, às 19h30 (de Brasília), pela Série A.