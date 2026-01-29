A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta semana os adversários dos times paranaenses na segunda fase da Copa do Brasil 2026. O encontro foi realizado na sede da entidade no Rio de Janeiro (RJ).

O estado está representado por Athletico, Azuriz, Coritiba, Cianorte, Londrina, Maringá e Operário-PR. A dupla Atletiba, contudo, só entra na quinta fase por jogar a Série A do Brasileiro.

Os cruzamentos foram previamente definidos pela CBF e seguirão a ordem entre os oito potes: A x H, B x G, C x F e D x E. A divisão acontece de acordo com o Ranking Nacional de Clubes (RNC).

A segunda fase da competição terá 88 equipes, sendo 74 times melhor posicionados no ranking, enquadrados no critério 3 do regulamento, além dos 14 clubes que avançarem da primeira fase. Esses classificados completarão os potes G e H.

De acordo com o regulamento da competição, os clubes ingressam na Copa do Brasil a partir de três critérios. Pelo critério 1, os times da Série A entram diretamente na quinta fase. O critério 2 contempla os campeões das copas regionais, além dos vencedores da Série C e da Série D do Campeonato Brasileiro. Já o critério 3 reúne as equipes classificadas por meio dos campeonatos estaduais.

As partidas da segunda fase estão programadas para 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março, em jogos únicos.

Veja os jogos dos times paranaenses na 2ª fase da Copa do Brasil

Anápolis x Cianorte Boavista-RJ x Maringá Londrina x Penedense-AL Betim-MG ou Piauí x Operário-PR Figueirense x Azuriz

Veja as posições dos times paranaenses no ranking da CBF 2026

Athletico: 8º colocado - era o 8º

Coritiba: 24º colocado - manteve a posição

Operário: 30º colocado - era o 31º

Londrina: 48º colocado - era o 45º

Maringá: 56º colocado - era o 73º

FC Cascavel: 72º colocado - era o 76º

Cianorte: 90º colocado - era o 91º

Azuriz: 111º colocado - era o 126º

Paraná Clube: 153º colocado - era o 95º

São Joseense: 189º colocado - era o 183º

Rio Branco: 228º colocado - era o 213º