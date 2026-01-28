Copa do Brasil: confira os confrontos da segunda fase
Sorteio na sede da CBF define também os mandos de campo da primeira fase
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta quarta-feira (28), na sede da entidade, o sorteio que definiu os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil. Além disso, foram definidos os mandos de campo da primeira fase.
Grande parte dos clubes da Série B do Campeonato Brasileiro inicia sua participação na Copa do Brasil já na segunda fase. Os cruzamentos foram previamente definidos pela CBF e seguirão a ordem entre os oito potes: A x H, B x G, C x F e D x E.
A divisão dos potes segue o Ranking Nacional de Clubes (RNC). A segunda fase da competição terá 88 equipes: 74 times melhor posicionados no ranking, enquadrados no critério 3 do regulamento, além dos 14 clubes que avançarem da primeira fase. Esses classificados completarão os potes G e H.
De acordo com o regulamento da competição, os clubes ingressam na Copa do Brasil a partir de três critérios. Pelo critério 1, os times da Série A entram diretamente na quinta fase. O critério 2 contempla os campeões das copas regionais, além dos vencedores da Série C e da Série D do Campeonato Brasileiro. Já o critério 3 reúne as equipes classificadas por meio dos campeonatos estaduais.
As partidas da segunda fase estão programadas para os dias 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março, em jogos únicos. Confira abaixo os duelos, com os times à esquerda como mandantes.
Confrontos da segunda fase da Copa do Brasil
- América-MG x América-SE ou Tirol-CE
- Ivenhema-MS ou Independente-AP x Volta Redonda
- América-RN x Grêmio Sampaio-RR
- Anápolis-GO x Cianorte-PR
- Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva-ES x Sport
- Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO ou FC Pantanal-MS
- Rio Branco-ES x Athletic-MG
- Manauara-AM x Itabaiana-SE
- Fortaleza x Maguary-PE ou Laguna-RN
- Castanhal-PA x Guarani-SP
- Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE
- Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
- Santa Catarina ou IAPE-MA x Cuiabá
- Novorizontino x Nacional-AM
- Mixto-MT x Botafogo-PB
- São Luiz-RS x Maranhão
- Ceará x Araguaína-TO ou Primavera-SP
- Joinville-SC x CSA-AL
- São Bernardo-SP x Atlético-BA
- ASA-AL x Operário-MT
- Vasco-AC ou Velo Clube-SP x Vila Nova-GO
- Tombense-MG x Oratório-AP
- Caxias-RS x Guarani de Bagé-RS
- Operário VG-MT x Gazin Porto Velho-RO
- Atlético-GO x Primavera-MT ou Bragantino-PA
- Retrô-PE x Uberlândia-MG
- Boavista-RJ x Maringá-PR
- Trem-AP x Fluminense-PI
- Gama-DF ou Monte Roraima x Goiás
- Baré-RR ou Madureira-RJ x ABC-RN
- Águia de Marabá-PA x Independência-AC
- Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO
- Juventude x Galvez-AC ou Guaporé-RO
- Londrina-PR x Penedense-AL
- Capital-TO x Manaus
- Juazeirense-BA x Capital-DF
- Betim-MG ou Piauí-PI x Operário-PR
- Imperatriz-MA x Amazonas
- Figueirense x Azuris-PR
- Santa Cruz-PE x Sousa-PB
- CRB x Porto-BA ou Serra Branca-PB
- Avaí x Porto Vitória-ES
- Portuguesa-SP x Altos-PI
- Portuguesa-RJ x Maracanã-CE
Mandos de campo da primeira fase
A primeira fase da Copa do Brasil será disputada entre os dia 18 e 19 de fevereiro, em confrontos definidos em jogos únicos. O sorteio desta quarta-feira (28) definiu também os mandos de campo dos duelos, que já haviam sido anunciados na última segunda (26). Confira abaixo as partidas que abrem esta edição do torneio, com os times à esquerda jogando em casa.
- Ji-Paraná-RO x FC Pantanal-MS
- Ivenhema-MS x Independente-AP
- Baré-RR x Madureira-RJ
- Gama-DF x Monte Roraima-RR
- Galvez-AC x Guaporé-RO
- Vasco-AC x Velo Clube-SP
- Araguaína-TO x Primavera-SP
- Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES
- Betim-MG x Piauí-PI
- América-SE x Tirol-CE
- Santa Catarina-SC x IAPE-MA
- Porto-BA x Serra Branca-PB
- Maguary-PE x Laguna-RN
- Primavera-MT x Bragantino-PA
