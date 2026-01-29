O goleiro Pedro Morisco, do Coritiba foi um dos personagens na derrota por 1 a 0 para o Bragantino na noite de quarta-feira (28), no Couto Pereira, pela primeira rodada do Brasileirão. Ele participou da jogada da expulsão do meia Josué e fez grandes defesas, mas não evitou o resultado negativo.

- Nós lutamos até o fim, nos entregamos. A gente entende que os detalhes são cruciais para definir uma partida, não pode vacilar. Infelizmente, tivemos dois erros que acabaram prejudicando: a expulsão e o gol no último lance. Mas faz parte, acontece - lamentou, na zona mista.

O Coxa foi dominado pelo Massa Bruta desde o começo da partida e ficou com um a menos aos 29 minutos da primeira etapa. Pedro Morisco errou o passe na saída de bola, e Josué teve que fazer falta por trás em Lucas Barbosa, que entraria sozinho na área. O meia português acabou expulso após revisão do VAR.

Na segunda etapa, o goleiro Pedro Morisco tentou se redimir do erro e fez quatro grandes defesas na segunda etapa - duas delas foram cara a cara com Lucas Sasha e Henry Mosquera na área. Ele foi eleito o melhor jogador do jogo pela plataforma Sofascore, com nota 9,5.

No fim, contudo, o Bragantino marcou o gol da vitória. Aos 49, Vinicinho cruzou na segunda trave, Marcelinho cabeceou para a pequena área, e Juninho Capixaba desviou para as redes. O goleiro coxa-branca até defendeu, mas a bola ultrapassou a linha.

- A gente tem que entender que fez um grande jogo, com um a menos desde o início. Defendemos o jogo todo, todos estão de parabéns, mas temos que erguer a cabeça, porque o campeonato não vai parar. Não é fácil jogar contra uma grande equipe como a deles. Temos que seguir trabalhando. O sentimento é de tristeza. A gente sabe que não vai ser nada fácil, mas temos grandes coisas pela frente - completou.

Próximos jogos do Coritiba

O Coritiba volta a campo na Série A contra o Cruzeiro na quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Antes, encara o Cianorte no sábado (31), às 16h, no Albino Turbay, pela ida das quartas de final do Paranaense.

