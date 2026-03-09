Vitor Roque projeta ano no Palmeiras e revela o que passou na cabeça no momento do gol do título

Vitor Roque vive um momento de glórias na carreira. Aos 21 anos, o camisa 9 de Abel Ferreira é uma das principais peças do Palmeiras e foi essencial na conquista do título do Paulistão, no domingo (8), sobre o Novorizontino, já que marcou o segundo gol do time na vitória por 2 a 1. Durante a festa da premiação do campeonato, na noite desta segunda-feira (9), o jogador falou com a imprensa.

continua após a publicidade

➡️ Cinco anos e 11 taças: Abel Ferreira se isola como técnico com mais títulos pelo Palmeiras

Há um ano no Verdão, Vitor Roque revela estar muito feliz pela conquista e pelo momento pessoal, que inclusive pode render uma convocação para a Copa do Mundo deste ano.

- Estou muito feliz, é um sonho realizado conquistar esse título pelo Palmeiras. O que passou pela minha cabeça foi um momento de tranquilidade, pois tínhamos a vantagem do primeiro jogo e faltava pouco tempo. Fico muito feliz de conquistar esse título - afirmou o camisa 9 do Verdão, que deve estar na seleção do Paulistão.

continua após a publicidade

Sobre as expectativas de títulos no decorrer desta temporada, o Tigrinho acredita que o Palmeiras vai entrar forte na briga em todas as competições.

- As expectativas são as melhores possíveis, visando conquistar todos os títulos. Se a gente conseguir conquistar Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro será mais um sonho realizado. É claro que jogando no Palmeiras vamos sempre brigar por todos os títulos. Estou muito feliz aqui no Palmeiras. Sempre digo que procuro trabalhar com muita humildade e fé e, se vier uma convocação, ficarei muito feliz - disse Vitor Roque.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras