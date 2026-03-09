André Ramalho projeta títulos do Corinthians e exalta elenco

O zagueiro André Ramalho, do Corinthians, avaliou a evolução do elenco alvinegro e projetou a disputa por novos títulos na atual temporada durante a cerimônia de premiação do Campeonato Paulista, realizada nesta segunda-feira (9). O defensor destacou a consistência tática da equipe comandada pelo técnico Dorival Jr, comentou sobre a adaptação do recém-contratado jogador inglês Jesse Lingard e celebrou seu desempenho individual no sistema defensivo do clube.

Ramalho comparou o atual momento do time com a temporada anterior, ressaltando que a diretoria corrigiu carências específicas do grupo. Ele explicou que a comissão técnica agora dispõe de peças de reposição em setores estratégicos, o que permite maior variação de esquema e previsibilidade de desempenho em campo.

– Hoje é um time com mais opções para o Dorival e para a comissão técnica. Ano passado a gente sentiu muito a ausência de pontas e de um reserva para a lateral direita, mas neste ano a gente tem. Hoje eu vejo que praticamente todas as posições estão bem ocupadas para que a gente possa ser um time mais variável taticamente. Comparado com o ano passado, acredito que hoje a gente é um time mais consistente. Tivemos muitas oscilações, mas agora sabemos mais o que esperar da gente. Ainda temos margem para crescimento e temos essa grande chance de conquistar outros títulos nesta temporada – avaliou o zagueiro.

Adaptação de Lingard

Questionado sobre os primeiros dias de Lingard no clube, o zagueiro relatou como o elenco tem lidado com o atleta estrangeiro. O defensor mencionou que auxilia na comunicação diária, mas ressaltou a preocupação do grupo em dar espaço para que o jogador assimile a mudança de país e a alta atenção midiática gerada por sua transferência atípica para o futebol brasileiro.

– Estamos conhecendo ele agora, acho que é muito cedo para falar qualquer coisa. Consigo me comunicar um pouco com ele, mas a gente tenta não ficar sufocando. Chegar a um país como o Brasil, com a carreira que ele teve, é algo atípico, sendo um dos primeiros jogadores ingleses aqui. Deve estar sendo muita atenção o tempo todo, então a gente deixa o cara se familiarizar com tudo primeiro. Demonstrou ser um cara muito legal, bem tranquilo. Nos treinamentos deu para ver pouco, mas não tenho dúvida de que tem qualidade por passar por onde passou e vai nos ajudar – detalhou.

Consistência defensiva

Sobre o próprio rendimento, André Ramalho atrelou o início de 2026 positivo à melhora coletiva do Corinthians. O atleta recordou a campanha do título da Copa do Brasil da temporada passada, na qual atuou na maioria das partidas e integrou uma defesa com baixos índices de gols sofridos, reforçando seu compromisso de evolução contínua com a camisa alvinegra.

– O ano de 2026 começou de uma forma muito positiva, fazendo gol e não tomando gol. O coletivo tem uma influência direta, quanto mais consistente um time é, melhor é para o atleta de forma individual. Desde o ano passado venho tendo uma evolução. Isso se mostrou muito na Copa do Brasil que a gente ganhou, onde pude participar de nove dos dez jogos, sendo uma das defesas menos vazadas da história. Independente de estarem falando bem ou mal de mim, vou estar sempre procurando dar o meu melhor e evoluir pelo time, pela instituição Corinthians e pelos torcedores – concluiu o jogador.

