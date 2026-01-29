Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (29/01/2026)
Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (29)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (29), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Brasileiro, Europa League, estaduais e entre outros ao redor do mundo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 29 de janeiro de 2026)
Campeonato Brasileiro
Mirassol x Vasco - Sportv e Premiere - 20h
Botafogo x Cruzeiro - Prime Vídeo - 21h30
Europa League
Real Betis x Feyenoord - CazéTV - 17h
Panathinaikos x Roma - CazéTV - 17h
Campeonato Saudita
Al-Fateh x Al-Ittihad - Canal GOAT, BandSports, Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band (YouTube) - 12h
Al-Qadsiah x Al-Hilal - Canal GOAT e Sportv 3 - 14h30
Campeonato Argentino
Sarmiento x Banfield - Disney+ - 21h30
Campeonato Goiano
Goiás x Abecat - Canal GOAT - 19h30
Campeonato Paraibano
Serra Branca x Atlético-PB - Canal GOAT - 19h30
Campeonato Cearense
Quixadá x Tirol - FCFTV - 19h
Campeonato Capixaba
Capixaba x Vilavelhense - TVE ES - 18h
Real Noroeste x Vitória-ES - TVE ES - 21h
Campeonato Alagoano
CSE x Penedense - NN Play - 18h
Campeonato Egípcio
Enppi x Smouha - Link Sport Club Podcast - 12h
Modern Sport x Ismaily - Link Sport Club Podcast - 15h
Campeonato Saudita Feminino
Al-Qadsiah (F) x Al-Hilal (F) - Canal GOAT - 12h
