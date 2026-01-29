menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (29/01/2026)

Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (29)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/01/2026
00:01
Botafogo e Cruzeiro empataram por 2 a 2 no último duelo (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)
imagem cameraBotafogo e Cruzeiro empataram por 2 a 2 no último duelo (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (29), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Brasileiro, Europa League, estaduais e entre outros ao redor do mundo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 29 de janeiro de 2026)

Campeonato Brasileiro

Mirassol x Vasco - Sportv e Premiere - 20h
Botafogo x Cruzeiro - Prime Vídeo - 21h30

Vasco Mirassol Brasileirão
Vasco e Mirassol pelo Brasileirão em 2025 (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

Europa League

Real Betis x Feyenoord - CazéTV - 17h
Panathinaikos x Roma - CazéTV - 17h

Campeonato Saudita

Al-Fateh x Al-Ittihad - Canal GOAT, BandSports, Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band (YouTube) - 12h
Al-Qadsiah x Al-Hilal - Canal GOAT e Sportv 3 - 14h30

continua após a publicidade

Campeonato Argentino

Sarmiento x Banfield - Disney+ - 21h30

Campeonato Goiano

Goiás x Abecat - Canal GOAT - 19h30

Campeonato Paraibano

Serra Branca x Atlético-PB - Canal GOAT - 19h30

Campeonato Cearense

Quixadá x Tirol - FCFTV - 19h

Campeonato Capixaba

Capixaba x Vilavelhense - TVE ES - 18h
Real Noroeste x Vitória-ES - TVE ES - 21h

Campeonato Alagoano

CSE x Penedense - NN Play - 18h

Campeonato Egípcio

Enppi x Smouha - Link Sport Club Podcast - 12h
Modern Sport x Ismaily - Link Sport Club Podcast - 15h

Campeonato Saudita Feminino

Al-Qadsiah (F) x Al-Hilal (F) - Canal GOAT - 12h

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias