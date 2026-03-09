Palmeiras domina premiação do Paulistão; veja os vencedores

A Premiação do Campeonato Paulista foi realizado nesta segunda-feira (9), no Espaço Unimed. A cerimônia celebrou o 27º título do Palmeiras e premiou os destaques da competição, como o artilheiro, melhor jogador e a seleção do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Campeão da competição, o Palmeiras dominou a premiação, com melhor goleiro, zagueiro, dois meias, dois atacantes, treinador, líder de assistências e craque do Campeonato Paulista. Outro destaque foi o Novorizontino, com grande presença na seleção do torneio e o Prêmio Djalma Santos. Confira todos os vencedores abaixo:

Craque do Paulistão

Vencedor - Flaco López (Palmeiras) 🏆

Andreas Pereira (Palmeiras)

Robson (Novorizontino)

Rômulo (Novorizontino)

Revelação do Paulistão

Vencedor - André (Corinthians) 🏆

Seleção do campeonato

Carlos Miguel (Palmeiras); João Vitor (Portuguesa), Dantas (Novorizontino), Gustavo Gomez (Palmeiras) e Mayk (Novorizontino); Marlon Freitas (Palmeiras), Andreas Pereira (Palmeiras) e Rômulo (Novorizontino); Vitor Roque (Palmeiras), Robson (Novorizontino) e Flaco López (Palmeiras). Treinador: Abel Ferreira (Palmeiras)

continua após a publicidade

Seleção do Paulistão 2026 (Foto: Lance!)

Melhor técnico do Paulistão

Vencedor - Abel Ferreira (Palmeiras) 🏆

Élio Sizenando (Capivariano)

Enderson Moreira (Novorizontino)

Fabio Mathias (Portuguesa)

Vagner Mancini (RB Bragantino)

Melhores atacantes do Paulistão

Vencedor - Vitor Roque (Palmeiras) 🏆

Vencedor - Robson (Novorizontino) 🏆

Vencedor - Flaco López (Palmeiras) 🏆

Allan (Palmeiras)

Carlão (Noroeste)

Gabriel Barborsa (Santos)

Gabriel Poveda (Primavera)

Calleri (São Paulo)

Lucas Barbosa (RB Bragantino)

Luciano (São Paulo)

Maceió (Portuguesa)

Vinicius Popó (Capivariano)

Melhores meias do Paulistão

Vencedor - Marlon Freitas (Palmeiras) 🏆

Vencedor - Andreas Pereira (Palmeiras) 🏆

Vencedor - Rômulo (Novorizontino) 🏆

André (Corinthians)

Breno Bidon (Corinthians)

Danielzinho (São Paulo)

Gabriel Pires (Portuguesa)

Gustavo Neves (RB Bragantino)

Léo Naldi (Novorizontino)

Lucas (São Paulo)

Luís Oyama (Novorizontino)

Marcos Antônio (São Paulo)

Marlon Freitas (Palmeiras)

Maurício (Palmeiras)

Thiaguinho (Capivariano)

Willian Arão (Santos)

Zé Vitor (Portuguesa)

Melhor lateral-esquerdo do Paulistão

Vencedor - Mayk (Novorizontino) 🏆

🏆 Juninho Capixaba (RB Bragantino)

Piqueréz (Palmeiras)

Melhores zagueiros do Paulistão

Vencedor - Dantas (Novorizontino) 🏆

🏆 Vencedor - Gustavo Gomez (Palmeiras) 🏆

Murilo (Palmeiras)

Pedro Henrique (RB Bragantino)

Sabino (São Paulo)

Gustavo Henrique (Corintians)

Gustavo Henrique (Portuguesa)

Melhor lateral-direito do Paulistão

Vencedor - João Vitor (Portuguesa) 🏆

Alvariño (Novorizontino)

Khelven (Palmeiras)

Melhor Goleiro do Paulistão

Vencedor - Carlos Miguel (Palmeiras) 🏆

🏆 Gabriel Brazão (Santos)

Jordi (Novorizontino)

Rafael (São Paulo)

Troféu Djalma Santos (Fair Play)

Vencedor - Novorizontino 🏆

Drible mais bonito

Vencedor - Ligger (Primavera) 🏆

Gol mais bonito

Vencedor - André Ramalho (Corinthians) 🏆

Líder em assistências

Vencedor - Ramón Sosa (Palmeiras) 🏆

Craque do Interior

Vencedor - Robson (Novorizontino) 🏆

🎯Artilharia do Campeonato Paulista 2026

7 gols - Robson - Novorizontino

6 gols - Flaco López - Palmeiras

5 gols - Calleri - São Paulo

5 gols - Rômulo - Novorizontino

4 gols - Carlão - Noroeste

4 gols - Gabriel - Santos

4 gols - Gabriel Poveda - Primavera

3 gols - Everton - Portuguesa

3 gols - Jhon Jhon - Bragantino

3 gols - Renê Sousa - Portuguesa

3 gols - Vitor Roque - Palmeiras

Palmeiras vence Novorizontino em ida e volta e conquista 27º título do Paulistão

Neste domingo (8), o Palmeiras chegou ao 27º título do Paulistão, o quarto sob o comando de Abel, agora o técnico mais vitorioso da história do clube, com 11 taças.

continua após a publicidade

Rival na final estadual, o Novorizontino foi responsável por eliminar dois gigantes do Estado: Santos, nas quartas de final, e Corinthians, na semifinal. No último domingo, no entanto, voltou a ser derrotado pelo Palmeiras, desta vez por 2 a 1, em confronto marcado por forte chuva.

A premiação pelo título foi de R$ 5 milhões. Ao todo, foram R$ 40 milhões, levando em conta os R$ 35 milhões recebidos por cota de participação.

O Palmeiras foi campeão do Paulistão 2026 (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)

🎰 Aposte nos próximos jogos do Palmeiras!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ A mulher por trás do Palmeiras: o legado de Leila Pereira no futebol brasileiro