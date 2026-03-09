Palmeiras domina premiação do Paulistão; veja os vencedores
Seis jogadores e Abel Ferreira representaram o Alviverde na seleção da competição
A Premiação do Campeonato Paulista foi realizado nesta segunda-feira (9), no Espaço Unimed. A cerimônia celebrou o 27º título do Palmeiras e premiou os destaques da competição, como o artilheiro, melhor jogador e a seleção do torneio.
Campeão da competição, o Palmeiras dominou a premiação, com melhor goleiro, zagueiro, dois meias, dois atacantes, treinador, líder de assistências e craque do Campeonato Paulista. Outro destaque foi o Novorizontino, com grande presença na seleção do torneio e o Prêmio Djalma Santos. Confira todos os vencedores abaixo:
Craque do Paulistão
- Vencedor - Flaco López (Palmeiras) 🏆
- Andreas Pereira (Palmeiras)
- Robson (Novorizontino)
- Rômulo (Novorizontino)
Revelação do Paulistão
- Vencedor - André (Corinthians) 🏆
Seleção do campeonato
Carlos Miguel (Palmeiras); João Vitor (Portuguesa), Dantas (Novorizontino), Gustavo Gomez (Palmeiras) e Mayk (Novorizontino); Marlon Freitas (Palmeiras), Andreas Pereira (Palmeiras) e Rômulo (Novorizontino); Vitor Roque (Palmeiras), Robson (Novorizontino) e Flaco López (Palmeiras). Treinador: Abel Ferreira (Palmeiras)
Melhor técnico do Paulistão
- Vencedor - Abel Ferreira (Palmeiras) 🏆
- Élio Sizenando (Capivariano)
- Enderson Moreira (Novorizontino)
- Fabio Mathias (Portuguesa)
- Vagner Mancini (RB Bragantino)
Melhores atacantes do Paulistão
- Vencedor - Vitor Roque (Palmeiras) 🏆
- Vencedor - Robson (Novorizontino) 🏆
- Vencedor - Flaco López (Palmeiras) 🏆
- Allan (Palmeiras)
- Carlão (Noroeste)
- Gabriel Barborsa (Santos)
- Gabriel Poveda (Primavera)
- Calleri (São Paulo)
- Lucas Barbosa (RB Bragantino)
- Luciano (São Paulo)
- Maceió (Portuguesa)
- Vinicius Popó (Capivariano)
Melhores meias do Paulistão
- Vencedor - Marlon Freitas (Palmeiras) 🏆
- Vencedor - Andreas Pereira (Palmeiras) 🏆
- Vencedor - Rômulo (Novorizontino) 🏆
- André (Corinthians)
- Breno Bidon (Corinthians)
- Danielzinho (São Paulo)
- Gabriel Pires (Portuguesa)
- Gustavo Neves (RB Bragantino)
- Léo Naldi (Novorizontino)
- Lucas (São Paulo)
- Luís Oyama (Novorizontino)
- Marcos Antônio (São Paulo)
- Marlon Freitas (Palmeiras)
- Maurício (Palmeiras)
- Thiaguinho (Capivariano)
- Willian Arão (Santos)
- Zé Vitor (Portuguesa)
Melhor lateral-esquerdo do Paulistão
- Vencedor - Mayk (Novorizontino) 🏆
- Juninho Capixaba (RB Bragantino)
- Piqueréz (Palmeiras)
Melhores zagueiros do Paulistão
- Vencedor - Dantas (Novorizontino) 🏆
- Vencedor - Gustavo Gomez (Palmeiras) 🏆
- Murilo (Palmeiras)
- Pedro Henrique (RB Bragantino)
- Sabino (São Paulo)
- Gustavo Henrique (Corintians)
- Gustavo Henrique (Portuguesa)
Melhor lateral-direito do Paulistão
- Vencedor - João Vitor (Portuguesa) 🏆
- Alvariño (Novorizontino)
- Khelven (Palmeiras)
Melhor Goleiro do Paulistão
- Vencedor - Carlos Miguel (Palmeiras) 🏆
- Gabriel Brazão (Santos)
- Jordi (Novorizontino)
- Rafael (São Paulo)
Troféu Djalma Santos (Fair Play)
- Vencedor - Novorizontino 🏆
Drible mais bonito
- Vencedor - Ligger (Primavera) 🏆
Gol mais bonito
- Vencedor - André Ramalho (Corinthians) 🏆
Líder em assistências
- Vencedor - Ramón Sosa (Palmeiras) 🏆
Craque do Interior
- Vencedor - Robson (Novorizontino) 🏆
🎯Artilharia do Campeonato Paulista 2026
7 gols - Robson - Novorizontino
6 gols - Flaco López - Palmeiras
5 gols - Calleri - São Paulo
5 gols - Rômulo - Novorizontino
4 gols - Carlão - Noroeste
4 gols - Gabriel - Santos
4 gols - Gabriel Poveda - Primavera
3 gols - Everton - Portuguesa
3 gols - Jhon Jhon - Bragantino
3 gols - Renê Sousa - Portuguesa
3 gols - Vitor Roque - Palmeiras
Palmeiras vence Novorizontino em ida e volta e conquista 27º título do Paulistão
Neste domingo (8), o Palmeiras chegou ao 27º título do Paulistão, o quarto sob o comando de Abel, agora o técnico mais vitorioso da história do clube, com 11 taças.
Rival na final estadual, o Novorizontino foi responsável por eliminar dois gigantes do Estado: Santos, nas quartas de final, e Corinthians, na semifinal. No último domingo, no entanto, voltou a ser derrotado pelo Palmeiras, desta vez por 2 a 1, em confronto marcado por forte chuva.
A premiação pelo título foi de R$ 5 milhões. Ao todo, foram R$ 40 milhões, levando em conta os R$ 35 milhões recebidos por cota de participação.
