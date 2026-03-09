menu hamburguer
Futebol Nacional

Palmeiras domina premiação do Paulistão; veja os vencedores

Seis jogadores e Abel Ferreira representaram o Alviverde na seleção da competição

João Pedro Rodrigues
Rafaela Cardoso
Dia 09/03/2026
22:51
Premiação do Campeonato Paulista (Foto: Lance!)
A Premiação do Campeonato Paulista foi realizado nesta segunda-feira (9), no Espaço Unimed. A cerimônia celebrou o 27º título do Palmeiras e premiou os destaques da competição, como o artilheiro, melhor jogador e a seleção do torneio.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Campeão da competição, o Palmeiras dominou a premiação, com melhor goleiro, zagueiro, dois meias, dois atacantes, treinador, líder de assistências e craque do Campeonato Paulista. Outro destaque foi o Novorizontino, com grande presença na seleção do torneio e o Prêmio Djalma Santos. Confira todos os vencedores abaixo:

Craque do Paulistão

  • Vencedor - Flaco López (Palmeiras) 🏆
  • Andreas Pereira (Palmeiras)
  • Robson (Novorizontino)
  • Rômulo (Novorizontino)

Revelação do Paulistão

  • Vencedor - André (Corinthians) 🏆

Seleção do campeonato

Carlos Miguel (Palmeiras); João Vitor (Portuguesa), Dantas (Novorizontino), Gustavo Gomez (Palmeiras) e Mayk (Novorizontino); Marlon Freitas (Palmeiras), Andreas Pereira (Palmeiras) e Rômulo (Novorizontino); Vitor Roque (Palmeiras), Robson (Novorizontino) e Flaco López (Palmeiras). Treinador: Abel Ferreira (Palmeiras)

Seleção do Paulistão 2026 (Foto: Lance!)
Seleção do Paulistão 2026 (Foto: Lance!)

Melhor técnico do Paulistão

  • Vencedor - Abel Ferreira (Palmeiras) 🏆
  • Élio Sizenando (Capivariano)
  • Enderson Moreira (Novorizontino)
  • Fabio Mathias (Portuguesa)
  • Vagner Mancini (RB Bragantino)

Melhores atacantes do Paulistão

  • Vencedor - Vitor Roque (Palmeiras) 🏆
  • Vencedor - Robson (Novorizontino) 🏆
  • Vencedor - Flaco López (Palmeiras) 🏆
  • Allan (Palmeiras)
  • Carlão (Noroeste)
  • Gabriel Barborsa (Santos)
  • Gabriel Poveda (Primavera)
  • Calleri (São Paulo)
  • Lucas Barbosa (RB Bragantino)
  • Luciano (São Paulo)
  • Maceió (Portuguesa)
  • Vinicius Popó (Capivariano)

Melhores meias do Paulistão

  • Vencedor - Marlon Freitas (Palmeiras) 🏆
  • Vencedor - Andreas Pereira (Palmeiras) 🏆
  • Vencedor - Rômulo (Novorizontino) 🏆
  • André (Corinthians)
  • Breno Bidon (Corinthians)
  • Danielzinho (São Paulo)
  • Gabriel Pires (Portuguesa)
  • Gustavo Neves (RB Bragantino)
  • Léo Naldi (Novorizontino)
  • Lucas (São Paulo)
  • Luís Oyama (Novorizontino)
  • Marcos Antônio (São Paulo)
  • Marlon Freitas (Palmeiras)
  • Maurício (Palmeiras)
  • Thiaguinho (Capivariano)
  • Willian Arão (Santos)
  • Zé Vitor (Portuguesa)

Melhor lateral-esquerdo do Paulistão

  • Vencedor - Mayk (Novorizontino) 🏆
  • Juninho Capixaba (RB Bragantino)
  • Piqueréz (Palmeiras)

Melhores zagueiros do Paulistão

  • Vencedor - Dantas (Novorizontino) 🏆
  • Vencedor - Gustavo Gomez (Palmeiras) 🏆
  • Murilo (Palmeiras)
  • Pedro Henrique (RB Bragantino)
  • Sabino (São Paulo)
  • Gustavo Henrique (Corintians)
  • Gustavo Henrique (Portuguesa)

Melhor lateral-direito do Paulistão

  • Vencedor - João Vitor (Portuguesa) 🏆
  • Alvariño (Novorizontino)
  • Khelven (Palmeiras)

Melhor Goleiro do Paulistão

  • Vencedor - Carlos Miguel (Palmeiras) 🏆
  • Gabriel Brazão (Santos)
  • Jordi (Novorizontino)
  • Rafael (São Paulo)

Troféu Djalma Santos (Fair Play)

  • Vencedor - Novorizontino 🏆

Drible mais bonito

  • Vencedor - Ligger (Primavera) 🏆

Gol mais bonito

  • Vencedor - André Ramalho (Corinthians) 🏆

Líder em assistências

  • Vencedor - Ramón Sosa (Palmeiras) 🏆

Craque do Interior

  • Vencedor - Robson (Novorizontino) 🏆

🎯Artilharia do Campeonato Paulista 2026

7 gols - Robson - Novorizontino
6 gols - Flaco López - Palmeiras
5 gols - Calleri - São Paulo
5 gols - Rômulo - Novorizontino
4 gols - Carlão - Noroeste
4 gols - Gabriel - Santos
4 gols - Gabriel Poveda - Primavera
3 gols - Everton - Portuguesa
3 gols - Jhon Jhon - Bragantino
3 gols - Renê Sousa - Portuguesa
3 gols - Vitor Roque - Palmeiras

Palmeiras vence Novorizontino em ida e volta e conquista 27º título do Paulistão

Neste domingo (8), o Palmeiras chegou ao 27º título do Paulistão, o quarto sob o comando de Abel, agora o técnico mais vitorioso da história do clube, com 11 taças.

Rival na final estadual, o Novorizontino foi responsável por eliminar dois gigantes do Estado: Santos, nas quartas de final, e Corinthians, na semifinal. No último domingo, no entanto, voltou a ser derrotado pelo Palmeiras, desta vez por 2 a 1, em confronto marcado por forte chuva.

A premiação pelo título foi de R$ 5 milhões. Ao todo, foram R$ 40 milhões, levando em conta os R$ 35 milhões recebidos por cota de participação.

NOVORIZONTINO-PALMEIRAS: CAMPEONATO PAULISTA 2026
O Palmeiras foi campeão do Paulistão 2026 (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)

