Puma Rodríguez representa o Vasco na seleção do Campeonato Carioca
Lateral é o único representante do Cruz-Maltino entre os 11 ideiais do estadual
Puma Rodríguez, do Vasco, foi eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Carioca 2026. O uruguaio foi premiado pela Federação de Futebol do Estado do Rio Janeiro (Ferj) em evento em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (9).
Pumita foi o único representante do Cruz-Maltino entre os melhores jogadores do estadual. O zagueiro Robert Renan, o volante Thiago Mendes e o atacante Andrés Gómez foram indicados em suas respectivas posições, mas não foram eleitos. O Vasco foi premiado por ter a defesa menos vazada, com apenas seis gols sofridos em nove jogos.
Seleção do Campeonato Carioca 2026
- Goleiro: Fábio (Fluminense);
- Lateral-direito: Puma Rodríguez (Vasco);
- Zagueiro central: Jemmes (Fluminense);
- Quarto zagueiro: Léo Pereira (Flamengo);
- Lateral-esquerdo: Matheus Julião (Madureira);
- Volante: Martinelli (Fluminense);
- Meia: Danilo (Botafogo);
- Meia: Lucho Acosta (Fluminense);
- Atacante: Kevin Serna (Fluminense);
- Atacante: PK (Bangu);
- Atacante: Pedro (Flamengo)
- Técnico: Luis Zubeldía (Fluminense).
Mesmo derrotado na final, o Fluminense dominou o time dos melhores da competição, com cinco jogadores e o técnico Luis Zubeldía. O goleiro Fábio foi eleito o craque do estadual. O campeão Flamengo tem dois representante sna equipe ideal do torneio; Bangu, Botafogo, Madureira e Vasco têm um nome cada.
