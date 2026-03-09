menu hamburguer
Puma Rodríguez representa o Vasco na seleção do Campeonato Carioca

Lateral é o único representante do Cruz-Maltino entre os 11 ideiais do estadual

Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/03/2026
21:35
imagem cameraPuma Rodríguez, do Vasco, recebe o prêmio de melhor lateral-direito do Campeonato Carioca (Foto: Lucas Bayer / Lance!)
  • Mais Notícias

Puma Rodríguez, do Vasco, foi eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Carioca 2026. O uruguaio foi premiado pela Federação de Futebol do Estado do Rio Janeiro (Ferj) em evento em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (9).

Pumita foi o único representante do Cruz-Maltino entre os melhores jogadores do estadual. O zagueiro Robert Renan, o volante Thiago Mendes e o atacante Andrés Gómez foram indicados em suas respectivas posições, mas não foram eleitos. O Vasco foi premiado por ter a defesa menos vazada, com apenas seis gols sofridos em nove jogos.

Seleção do Campeonato Carioca 2026

  1. Goleiro: Fábio (Fluminense);
  2. Lateral-direito: Puma Rodríguez (Vasco);
  3. Zagueiro central: Jemmes (Fluminense);
  4. Quarto zagueiro: Léo Pereira (Flamengo);
  5. Lateral-esquerdo: Matheus Julião (Madureira);
  6. Volante: Martinelli (Fluminense);
  7. Meia: Danilo (Botafogo);
  8. Meia: Lucho Acosta (Fluminense);
  9. Atacante: Kevin Serna (Fluminense);
  10. Atacante: PK (Bangu);
  11. Atacante: Pedro (Flamengo)
  12. Técnico: Luis Zubeldía (Fluminense).

Mesmo derrotado na final, o Fluminense dominou o time dos melhores da competição, com cinco jogadores e o técnico Luis Zubeldía. O goleiro Fábio foi eleito o craque do estadual. O campeão Flamengo tem dois representante sna equipe ideal do torneio; Bangu, Botafogo, Madureira e Vasco têm um nome cada.

Puma Rodríguez, do Vasco, recebe o prêmio de melhor lateral-direito do Campeonato Carioca (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

