Puma Rodríguez representa o Vasco na seleção do Campeonato Carioca

Puma Rodríguez, do Vasco, foi eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Carioca 2026. O uruguaio foi premiado pela Federação de Futebol do Estado do Rio Janeiro (Ferj) em evento em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (9).

continua após a publicidade

➡️ CBF confirma Ancelotti e comissão em sete jogos do Brasileirão nesta semana

Pumita foi o único representante do Cruz-Maltino entre os melhores jogadores do estadual. O zagueiro Robert Renan, o volante Thiago Mendes e o atacante Andrés Gómez foram indicados em suas respectivas posições, mas não foram eleitos. O Vasco foi premiado por ter a defesa menos vazada, com apenas seis gols sofridos em nove jogos.

Seleção do Campeonato Carioca 2026

Goleiro: Fábio (Fluminense); Lateral-direito: Puma Rodríguez (Vasco); Zagueiro central: Jemmes (Fluminense); Quarto zagueiro: Léo Pereira (Flamengo); Lateral-esquerdo: Matheus Julião (Madureira); Volante: Martinelli (Fluminense); Meia: Danilo (Botafogo); Meia: Lucho Acosta (Fluminense); Atacante: Kevin Serna (Fluminense); Atacante: PK (Bangu); Atacante: Pedro (Flamengo) Técnico: Luis Zubeldía (Fluminense).

Mesmo derrotado na final, o Fluminense dominou o time dos melhores da competição, com cinco jogadores e o técnico Luis Zubeldía. O goleiro Fábio foi eleito o craque do estadual. O campeão Flamengo tem dois representante sna equipe ideal do torneio; Bangu, Botafogo, Madureira e Vasco têm um nome cada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Puma Rodríguez, do Vasco, recebe o prêmio de melhor lateral-direito do Campeonato Carioca (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

➡️ Aposte em partidas do Vasco no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável