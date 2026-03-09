Leila Pereira diz que 2025 do Palmeiras não foi frustrante e celebra título do Paulistão

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, mostrou-se orgulhosa do desempenho do time neste início de temporada, que resultou no 27° título do clube no Campeonato Paulista, no último domingo (8), sobre o Novorizontino, fora de casa. A mandatária falou sobre o trabalho positivo e também da temporada passada.

- É um momento de muita alegria. Eu não tenho dúvida de que isso é um resultado de um trabalho muito sério, de um trabalho muito focado, de um trabalho contínuo. A presidente do Palmeiras não administra o Palmeiras segundo opiniões de internet, eu admiro racionalmente, eu penso nos profissionais, eu sei o que o Palmeiras precisa e onde pode chegar. Então, esse é o resultado - disse a presidente antes da entrega da premiação do Paulistão.

- Fico muito feliz de começar o ano, muito importante de uma campanha de futebol tão competitiva como é o Paulista, ganhando todos os clássicos - continuou Leila Pereira.

Segundo a mandatária alviverde, a temporada passada não foi frustrante, ainda que o Palmeiras tenha batido na trave por três vezes: Paulistão, Brasileirão e Libertadores.

- O ano passado não foi um ano frustrante. Não foi. Porque um clube que chega a três campeonatos como vice-campeão não é frustrante. Chegou. Então eu tenho muito orgulho desses últimos campeonatos. E esse ano foi importante nós começarmos o ano com o Campeonato Paulista e começamos bem. É o resultado do trabalho, não desse ano, trabalho de anos que nós chegamos sempre. No meu mandato, eu, como presidente do Palmeiras, não sei o que é não chegar a uma final do Paulista - finalizou.

