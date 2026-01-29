Odair Hellmann explica estratégia do Athletico na vitória contra o Internacional
Furacão bateu o Colorado por 1 a 0, no Beira-Rio
O técnico Odair Hellmann ressaltou o comportamento do Athletico na vitória por 1 a 0 contra o Internacional nesta quarta-feira (28), no Beira-Rio, pela primeira rodadada do Brasileirão. O atacante Mendoza marcou o gol do Furacão no primeiro tempo.
O comandante rubro-negro afirmou que assistiu o Gre-Nal do final de semana, com vitória colorada por 4 a 2, e optou por não deixar o adversário empurrar o Athletico para o campo de defesa e fechar o jogo por dentro. O gol saiu justamente em uma roubada de bola no ataque de Viveros, que passou para Mendoza tocar na saída do goleiro Rochet, aos 8 minutos.
- Feliz pela vitória e pelo comportamento da equipe. O momento que jogo pedia, linhas mais altas na saída. Durante jogo, tiramos a construção do Inter e fizemos o gol numa retomada de bola. Marcamos a amplitude, fechamos o centro do campo e agrediu os três organizadores iniciais. Merecemos a vitória - afirmou, em entrevista coletiva.
O Colorado teve chances com Borré, duas vezes, Bruno Henrique e Alan Patrick, com o goleiro Santos tendo boa atuação. A equipe gaúcha até marcou dois gols, com Borré e Félix Torres, mas ambos foram anulados - um por impedimento e outro por mão na bola. Já o Furacão apostava no contra-ataque e somente o atleticano Viveros perdeu três oportunidades de ampliar.
- Sabíamos que o Inter viria pra cima, iria se expor mais, teve mais posse, mas estrategicamente temos que saber jogar os jogos. Eles tiveram duas ou três chances. Foi um time competente, organizado, agrediu e se defendeu bem. As oportunidades mais claras foram nossas, mesmo com menos posse de bola - completou.
Com a vitória, o Athletico assumiu a sexta colocação da Série A, com três pontos.
Próximos jogos do Athletico
O Athletico volta a campo no Brasileirão contra o Santos em 12 de fevereiro, na Vila Velmiro, já que o jogo contra o Corinthians foi adiado para 18 do mesmo mês por conta da Supercopa diante do Flamengo.
No Paranaense, o Furacão recebe o Foz do Iguaçu, na terça-feira (3), às 20h, na Arena da Baixada, pela ida das quartas de final.
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
