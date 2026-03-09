Kike Olivera celebra título do Bahia e mostra postura otimista: 'Queremos mais'
De virada, Tricolor supera o Vitória e levanta a taça pela 52ª vez na história
- Matéria
- Mais Notícias
Em uma Fonte Nova lotada, o Bahia conquistou o título do Campeonato Baiano. De virada, o Tricolor superou o Vitória por 2 a 1 e levantou a taça pela 52ª vez na história. O triunfo foi importante também para Kike Olivera, atacante uruguaio contratado por empréstimo nesta temporada.
Antes de ser campeão estadual, Éverton Ribeiro dispara contra arbitragem
Futebol Nacional
Veja os campeões estaduais do futebol brasileiro neste fim de semana
Futebol Nacional
CBF confirma Ancelotti e comissão em sete jogos do Brasileirão nesta semana
Futebol Nacional
➡️ CBF confirma Ancelotti e comissão em sete jogos do Brasileirão nesta semana
Kike entrou no intervalo da decisão do último sábado e mudou o jogo. O uruguaio foi acionado quando o Bahia estava perdendo por 1 a 0 e mudou o ritmo da equipe. O atacante criou a jogada que culminou no gol do título e celebrou sua primeira conquista no futebol brasileiro.
— É um momento muito especial poder ser campeão com uma camisa tão importante como a do Bahia. Fui muito bem recebido desde que cheguei ao clube, tanto pela torcida quanto pelos companheiros, e fico feliz de poder ter contribuído para o título. Mas não podemos parar por aí, queremos mais e vamos seguir trabalhando para evoluir na temporada — disse Kike.
Apesar da comemoração do título do último final de semana, o Bahia já não tem mais tempo de celebrar. Nesta quarta, o Tricolor terá novamente um clássico diante do Vitória pela frente, dessa vez pelo Brasileirão. O uruguaio falou sobre a importância deste jogo, principalmente após a final de sábado.
— Somos duas equipes que se conhecem muito bem e sabemos aquilo que nos espera pela frente. Apesar da importância da final do Baiano, temos que focar totalmente nesse jogo do Brasileirão. É outra partida, outra competição, e sei que vamos ter que fazer mais um grande jogo para sair com os três pontos — finalizou.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
🤑 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias