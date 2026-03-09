Kike Olivera celebra título do Bahia e mostra postura otimista: 'Queremos mais'

Em uma Fonte Nova lotada, o Bahia conquistou o título do Campeonato Baiano. De virada, o Tricolor superou o Vitória por 2 a 1 e levantou a taça pela 52ª vez na história. O triunfo foi importante também para Kike Olivera, atacante uruguaio contratado por empréstimo nesta temporada.

Kike entrou no intervalo da decisão do último sábado e mudou o jogo. O uruguaio foi acionado quando o Bahia estava perdendo por 1 a 0 e mudou o ritmo da equipe. O atacante criou a jogada que culminou no gol do título e celebrou sua primeira conquista no futebol brasileiro.

— É um momento muito especial poder ser campeão com uma camisa tão importante como a do Bahia. Fui muito bem recebido desde que cheguei ao clube, tanto pela torcida quanto pelos companheiros, e fico feliz de poder ter contribuído para o título. Mas não podemos parar por aí, queremos mais e vamos seguir trabalhando para evoluir na temporada — disse Kike.

Apesar da comemoração do título do último final de semana, o Bahia já não tem mais tempo de celebrar. Nesta quarta, o Tricolor terá novamente um clássico diante do Vitória pela frente, dessa vez pelo Brasileirão. O uruguaio falou sobre a importância deste jogo, principalmente após a final de sábado.

— Somos duas equipes que se conhecem muito bem e sabemos aquilo que nos espera pela frente. Apesar da importância da final do Baiano, temos que focar totalmente nesse jogo do Brasileirão. É outra partida, outra competição, e sei que vamos ter que fazer mais um grande jogo para sair com os três pontos — finalizou.

Kike Oliveira em ação pelo Bahia contra o Vitória (Foto: Divulgação)

