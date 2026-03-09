Rossi compara Leonardo Jardim e Filipe Luís no Flamengo: 'Não mudou'

Agustín Rossi analisou o início de trabalho do técnico Leonardo Jardim no Flamengo e afirmou que, até aqui, tem semelhanças com ideias que Filipe Luís já vinha executando com o elenco. A declaração foi feita nesta segunda-feira (9), antes da cerimônia de premiação do Campeonato Carioca, um dia após o título rubro-negro sobre o Fluminense.

Jardim fez a estreia no comando da equipe justamente na final do estadual. O goleiro destacou o pouco tempo de trabalho com o novo treinador e afirmou que o grupo busca se adaptar às orientações da comissão técnica.

— Na verdade, no começo, a ideia do Leonardo Jardim e da comissão tem muitas semelhanças com várias coisas que a gente já vinha fazendo. Ele mesmo falou isso para nós, que a ideia dele não mudou. Já fizemos isso em outros jogos. É claro que ainda tivemos apenas três ou quatro dias de trabalho. Teve o treino de hoje, teremos o treino de amanhã e, na quarta-feira, já tem outro jogo. Então vamos nos adaptando à ideia dele, tentando fazer o nosso melhor dentro de campo, porque quem define tudo no final são os resultados. A gente espera que os resultados sejam bons para conquistar muitas coisas até o final do ano. Ainda falta muito, o ano está apenas começando e o grupo está preparado para tudo — declarou o argentino.

O Flamengo conquistou o título estadual no domingo (8) ao vencer o Fluminense nos pênaltis. Rossi defendeu duas cobranças e recebeu o prêmio de "herói da final", embora não tenha sido escolhido para a seleção do campeonato.

— Muito feliz, muito feliz pelo que a gente conquistou ontem. Acho que, no começo do Carioca, quando o Sub-20 começou jogando e se falava até em rebaixamento, ninguém acreditava. Como eu já falei, acho que foi depois do jogo contra o Lanús que a gente pôde acreditar que começaria a virar a chave. E começamos a virar essa chave agora neste campeonato, para ganhar confiança e gerar confiança em todo mundo: no novo treinador e no novo trabalho que vem pela frente. Então é isso, muito feliz pela conquista e muito feliz por estar aqui mais uma vez. Esperamos que, daqui para frente, tudo seja ainda melhor — declarou o goleiro

Rossi também comentou a disputa por prêmios individuais e citou os outros goleiros que atuaram pelo Flamengo durante o estadual.

— É claro que hoje existem premiações individuais, mas eu, pessoalmente, só joguei dois jogos. Então não posso deixar de parabenizar o Leo Nannetti, que começou a competição, e o Andrew, que fez uma grande quantidade de jogos, incluindo o jogo contra o Botafogo nas quartas de final e os dois jogos da semifinal. Isso faz parte do nosso trabalho do dia a dia, estar sempre pronto para resolver dentro de campo. Sobre os pênaltis, quando você tem uma decisão, sempre se prepara para uma possível situação dessas. Ontem, graças a Deus, saímos vitoriosos. Diferente do final do ano passado, quando ficamos muito perto de ser campeões do mundo e perdemos nos pênaltis. Mas faz parte: existe preparação, existe a parte psicológica e tudo o que envolve uma decisão por pênaltis. Graças a Deus, ontem deu tudo certo — disse o camisa 1.

O título encerrou um início de temporada marcado por resultados negativos. Antes do Carioca, o Flamengo ficou com o vice da Supercopa do Brasil, diante do Corinthians, e da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús. O goleiro afirmou que a conquista pode ajudar na parte mental do elenco para a sequência da temporada.

— Agora é trabalhar com tranquilidade até quarta-feira. Já aconteceu um resultado que a gente não queria, mas, além de jogar em casa e tudo mais, como eu disse, ninguém gosta de perder finais. Só que, em uma final, sempre vai haver um vencedor e um perdedor. Ontem nós fomos os vencedores e conquistamos um título que, para a confiança de todo mundo, especialmente para nós jogadores, que competimos dentro de campo, será muito importante para começar a trabalhar com um pouco mais de calma nessa parte mental, que é tão importante no futebol — concluiu.

Agustín Rossi defende pênalti para o Flamengo diante do Fluminense na final Campeonato Carioca (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

