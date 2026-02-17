Fluminense ganha dois 'reforços' após classificação no Carioca

O Fluminense venceu o Bangu por 3 a 1 nesta segunda-feira (16) e se classificou para a semifinal da Campeonato Carioca. Mas além disso, o Tricolor deixou o Maracanã com duas boas notícias importantes para a sequência da temporada: Savarino e Serna.

O time base de Zubeldía é o mesmo do ano passado. O conjunto que igualou o recorde de vitórias como mandante (16), evolui jogo após jogo e agora concretiza dois "reforços" para a sequência de 2026.

Savarino marcou pela primeira vez

O primeiro é Savarino. Esse é um reforço no sentido literal. O ex-Botafogo chegou neste início de ano e foi contratado para atuar pelos lados, como uma alternativa às características dos titulares Serna e Canobbio.

O sucesso do camisa onze na função, porém, era uma dúvida. A melhor versão da carreira do venezuelano, e a mais recente, é jogando como um camisa 10, mais centralizado. Dessa forma, o atacante foi um dos destaques do Botafogo campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2024.

Contra o Bangu, Savarino balançou as redes pela primeira vez e mostrou adaptação com a camisa tricolor. O Fluminense espera que o jogador assuma a titularidade com o tempo e seja um ponta com maior capacidade de finalização e criação.

— Não é o meu foco (jogar como em 2024). Eu não vivo do passado. Meu foco sempre vai ser o presente. Agora estou no Fluminense. Sempre tento fazer o meu melhor em cada jogo, em cada treino. Sempre tento melhorar. Como você falou, 2024 foi um ano muito especial para mim. Mas isso já passou. Agora tento, nos treinos, fazer o meu melhor para jogar, que para mim sempre foi o mais importante. E Deus vai cuidando de tudo para eu chegar no meu nível máximo — disse Savarino.

Serna de um jeito novo

O caso de Serna é diferente. O colombiano não é nenhuma novidade no elenco. A mudança é que Zubeldía vem testando o atacante como centroavante. Até o momento o resultado é positivo. A camisa nove tricolor foi a maior carência do elenco em 2025. Em 2026, John Kennedy assumiu a titularidade e tem dado conta do recado. Mas, com a saída de Everaldo, o Urso ficou sem um reserva imediato.

Por conta disso, Zubeldía está testando alternativas para não sobrecarregar John Kennedy. Contra o Maricá, Serna fez a função e decidiu o jogo com um gol típico de centroavante, invadindo a área, de cabeça.

Nesta segunda-feira, contra o Bangu, o jogador substituiu JK e colocou fogo na partida. O camisa 90 teria marcado um gol idêntico ao que marcou contra o Maricá, mas dessa vez parou no travessão. Serna também participou da jogada que originou o pênalti em Santi Moreno. O jogador foi o atacante que mais levou perigo ao gol de Bruno depois que entrou.

— Embora não seja a posição natural dele, já atuou por ali no Paraguai e também no Peru. Talvez não como referência única, mas como um atacante mais móvel. Pode ser uma variação junto com o John, pode ser uma opção para fechar partidas ou em caso de necessidade. Estamos trabalhando nisso. Não quero me precipitar em um diagnóstico. O fato é que o Serna tem uma relação com o chute e com o gol parecida com a do John. São jogadores que gostam de fazer gol e, independentemente da posição, sempre representam uma ameaça. Podem até não fazer um grande jogo, mas aparecem e decidem. Essa é a característica que mais me agrada nos dois — disse Zubeldía sobre Serna como centroavante.

Savarino comemora gol pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense, agora, encara o Vasco, que bateu o Volta Redonda no último sábado (14), pela semifinal do Campeonato Carioca. Do outro lado da chave, Flamengo e Madureira decidem o outro finalista. As datas dos confrontos ainda serão definidas pela Ferj.

