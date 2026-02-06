Final da Copa do Brasil 2026 tem prêmio recorde, mas campeão ganha menos; entenda

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou um reajuste no valor máximo pago ao campeão da Copa do Brasil 2026 e a cifra total é menor do que o teto em 2025. Desta vez, o bônus limite pago ao vencedor é de R$ 99,25 milhões, contra R$ 101 milhões na temporada passada. Entretanto, o número exato depende de quantas fases serão disputadas pelo clube campeão, o que amplia a margem de faturamento pelo primeiro lugar.

O Corinthians, atual vencedor, faturou R$ 97,79 milhões com o título da copa, o que mostra que a cifra da premiação pode não atingir o número máximo estabelecido pela CBF. Isso porque o Timão não disputou a Copa do Brasil 2025 desde a primeira fase, o que reduziu o ganho máximo ao fim da competição. O mesmo se repetirá com todos os clubes da Série A, que entrarão apenas na quinta fase do torneio, reduzindo o potencial máximo de premiação, por mais que seja uma diferença mínima. Os únicos clubes que podem atingir o teto da bonificação são os representantes que jogam desde a primeira fase, o que torna improvável que uma das equipes alcance o troféu.

Outro valor que muda nesta edição é a quantia paga para os dois finalistas da Copa do Brasil, que aumentou ligeiramente. Em 2025, o vice-campeão ficou com R$ 33,075 milhões, enquanto o primeiro colocado faturou R$ 77,17 milhões. Agora, o segundo colocado levará R$ 34 milhões e o time campeão soma mais R$ 78 milhões. Esses bônus são pagos apenas pela disputa pela finalíssima.

Premiação proporcional

A CBF manteve a estratégia de pagar valores progressivos a cada fase disputada e, nas rodadas iniciais, a cifra muda de acordo com o grupo que cada clube pertence. A Copa do Brasil passou por uma reformulação e terá um formato inédito com mais etapas e 126 equipes na disputa. A primeira fase, por exemplo, terá apenas os piores colocados do ranking da CBF aptos a jogar o torneio, com uma premiação de R$ 400 mil pela disputa. Essas equipes formam o "Grupo 3" ao lado de times das séries C e D.

Os clubes da terceira e quarta divisão entram a partir da segunda fase, assim como os times da Série B, que formam o "Grupo 2". A divisão em dois grupos permanece da segunda até a quarta rodada. A partir da quinta fase entram os times da Série A do Brasileirão, que integram o "Grupo 1". Desta fase em diante, os times passam a receber a mesma premiação pela fase disputada. Ou seja, independente da prateleira que ocupe, as equipes que disputarem a quinta fase a avançarem vão receber o mesmo bônus da CBF.

O valor pago vai aumentando a cada fase. Na quinta rodada, a CBF pagará R$ 2 milhões, enquanto a vaga nas oitavas de final garante mais R$ 3 milhões aos cofres dos clubes classificados. Nas quartas e nas semis, os valores de bônus são R$ 4 milhões e R$ 9 milhões, respectivamente. A pequena queda no valor pago se deve ao aumento do número de clubes que repartem a premiação total, que até 2025 era de 92 times.

Para a final, a entidade segue pagando uma premiação pesada e, ao contrário das outras rodadas, tem um aumento em relação à temporada passada. A CBF manteve a estratégia de valorizar a decisão da copa por aumentar significativamente o valor do prêmio entre as semis e a final. Em 2026, o valor é quase quatro vezes maior entre o vice-campeão e um semifinalista.

Corinthians foi o campeão da Copa do Brasil em 2025. (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Veja a premiação da Copa do Brasil 2026 a cada fase

1ª FASE (28 participantes)

Grupo 3 (clubes com a pior colocação no ranking da CBF): R$ 400 mil

2ª FASE (88 participantes)

Grupo 2 (Série B): R$ 1,38 milhão

R$ 1,38 milhão Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 830 mil

3ª FASE (48 participantes)

Grupo 2 (Série B): R$ 1,53 milhão

R$ 1,53 milhão Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 950 mil

4ª FASE (24participantes)

Grupo 2 (Série B): R$ 1,68 milhão

R$ 1,68 milhão Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 1,07 milhão

5ª FASE (32 participantes)

Grupo 1 (Série A): R$ 2 milhões

R$ 2 milhões Grupo 2 (Série B): R$ 2 milhões

R$ 2 milhões Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 2 milhões

OITAVAS DE FINAL

Grupo 1 (Série A): R$ 2 milhões

R$ 2 milhões Grupo 2 (Série B): R$ 2 milhões

R$ 2 milhões Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 2 milhões

QUARTAS DE FINAL

Grupo 1 (Série A): R$ 4 milhões

R$ 4 milhões Grupo 2 (Série B): R$ 4 milhões

R$ 4 milhões Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 4 milhões

SEMIFINAL

Grupo 1 (Série A): R$ 9 milhões

R$ 9 milhões Grupo 2 (Série B): R$ 9 milhões

R$ 9 milhões Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 9 milhões

FINAL (VICE-CAMPEÃO)

Grupo 1 (Série A): R$ 34 milhões

R$ 34 milhões Grupo 2 (Série B): R$ 34 milhões

R$ 34 milhões Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 34 milhões

FINAL (CAMPEÃO)

Grupo 1 (Série A): R$ 78 milhões

R$ 78 milhões Grupo 2 (Série B): R$ 78 milhões

R$ 78 milhões Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 78 milhões

Evolução da premiação da Copa do Brasil