Sorteio define confrontos de Ceará e Fortaleza na Copa do Brasil

Ceará e Fortaleza já sabem quais são os seus possíveis adversários na segunda fase da Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, na tarde desta quarta-feira (28), o sorteio das partidas em questão.

O rival do Ceará sairá do duelo entre Araguaína-TO e Primavera-SP. Já o Fortaleza terá pela frente o vencedor de Maguary-PE x Laguna-RN. Terceiro representante do estado, o Maracanã visitará a Portuguesa-RJ.

As partidas da segunda fase estão programadas para os dias 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março, em jogos únicos - Ceará e Fortaleza serão mandantes. Como foram rebaixados para a Série B, os rivais entram mais cedo nesta edição.

Partida entre Fortaleza e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Como funcionará a Copa do Brasil de 2026?

A Copa do Brasil de 2026 terá início com uma disputa envolvendo 28 clubes, sendo esses os de menor pontuação no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Esta edição representará um recorde de clubes participantes: 126.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Da primeira à quarta fase, os confrontos serão em jogos únicos, o que é uma alteração no regulamento. O modelo de ida e volta começará na quinta fase e seguirá até as semifinais. A decisão será em jogo único. Os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro 2026 entrarão somente na quinta fase, anterior a de oitavas de final.

Próximos jogos de Ceará e Fortaleza

Ceará e Fortaleza voltarão a campo no próximo fim de semana, valendo pela segunda fase do Campeonato Cearense. O Alvinegro encara o Horizonte no domingo (1º) e o Tricolor enfrenta o Iguatu no sábado (31).