Conheça as 30 cidades-sede da Copinha de 2026
Três delas recebem a competição pela primeira vez
- Matéria
- Mais Notícias
A Copinha de 2026 terá 30 cidades-sede, sendo três delas inéditas. O torneio começa no dia 2 de janeiro e termina no dia 25, quando o Estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo, recebe a decisão da competição.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Cada uma cederá um estádio para os 35 grupos que compõe a primeira fase, exceto a capital, que contará com três, além do palco da final. Destas cidades, Araçatuba, Cosmópolis e Patrocínio Paulista recebem o torneio pela primeira vez. Desde a primeira edição, em 1969, 106 cidades já sediaram a Copa São Paulo de Futebol Junior.
Na etapa inicial, os 128 times serão divididos em 32 grupos, jogando entre si em turno único. Os dois melhores de cada avançam para o mata-mata.
➡️ Sem o Flamengo, Copinha de 2026 terá 23 clubes estreantes; veja lista
Conheça as cidades-sede da Copinha de 2026
Grupo 1: Chapecoense, Volta Redonda-RJ, Santa Fé-SP e Alagoinhas-BA
Santa Fé do Sul - Estadio Municipal Evandro de Paula
Grupo 2: Grêmio, Votuporanguense-SP, Falcon-SE e Galvez-AC
Votuporanga - Arena Doutor Plínio Marin
Grupo 3: Goiás, Tanabi-S, América-RN e Sobradinho-DF
Tanabi - Estádio Municipal Prefeito Alberto Victolo
Grupo 4: Sport, Mirassol, Linense-SP e Forte-ES
Bálsamo - Estádio Municipal Manoel Francisco Ferreira
Grupo 5: Araçatuba-SP, Athletico-PR, Oeste-SP e Maricá-RJ
Araçatuba - Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros
Grupo 6: Ceará, Grêmio Prudente-SP, Olímpico-SE e Carajás-PA
Presidente Prudente - Estádio Municipal Paulo Constantino
Grupo 7: Assissense-SP, Athletic-MG, Guarani-SP e Naviraiense-MS
Assis - Estádio Municipal Antônio Viana da Silva
Grupo 8: Corinthians, XV de Jaú-SP, Trindade-GO e Luverdense-MT
Jaú - Estádio Zezinho Magalhães
Grupo 9: Bahia, América-SP, Inter de Limeira e CSA
São José do Rio Preto - Estádio Benedito Teixeira
Grupo 10: Comercial-SP, América-MG, Noroeste-SP e Atlético-PI
Ribeirão Preto - Estádio Dr. Francisco de Palma Travassos
Grupo 11: Botafogo-SP, Bandeirantes-SP, Santa Cruz e Tuna Luso-PA
Brodowski - Estádio Mário Lima Santos
Grupo 12: Vasco, Velo Clube-SP, Guanabara City-GO e I9 FC-SP
Cravinhos - Estádio Municipal José Vessi
Grupo 13: Cruzeiro, Francana-SP, Barra-SC e Esporte de Patos
Franca - Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho
Grupo 14: Coritiba, Meia Noite-SP, Ponte Preta e Real-RR
Patrocínio Paulista - Estádio Galileu de Andrade Lopes
Grupo 15: Cuiabá, Ferroviária, América-RJ e Quixadá-CE
Araraquara - Estádio Municipal Dr. Ademar Pereira de Barros
Grupo 16: Santos, Grêmio São-Carlense-SP, Real Brasília-DF e União Cacoalense-RO
São Carlos - Estádio Municipal Prof. Luiz Augusto de Oliveira
Grupo 17: Red Bull Bragantino, Figueirense, Cosmopolitano Sports-SP e São Luís-MA
Cosmópolis - Estádio Thelmo de Almeida
Grupo 18: Criciúma, XV de Piracicaba-SP, Canaã-DF, Comercial Tietê-SP
Tietê - Estádio José Ferreira Alves
Grupo 19: São Paulo, Real Soccer-SP, Maruinense-SE, Independente-AP
Sorocaba - Estádio Municipal Walter Ribeiro
Grupo 20: Paulínia Universitário-SP, Vila Nova-GO, Portuguesa-SP, Operário-PR
Paulínia - Estádio Municipal Luiz Perissinotto
Grupo 21: Juventude, Atlético Guaratinguetá-SP, São José-SP, Nacional-AM
Guaratinguetá - Estádio Municipal Professor Dario Rodrigues Leite
Grupo 22: Botafogo, Taubaté, Águia de Marabá-PA e Estrela de Março-BA
Taubaté - Estádio Joaquim de Morais Filho
Grupo 23: Fortaleza, União Mogi-SP, Centro Olímpico-SP e Confiança-PB
Mogi das Cruzes - Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira
Grupo 24: Itaquaquecetuba-SP, Náutico, Grêmio Novorizontino-SP e Juventude Samas-MA
Itaquaquecetuba - Estádio Municipal Ildeu Silvestre do Carmo
Grupo 25: Fluminense, Sfera-SP, Água Santa-SP e Brasiliense
Santana de Paranaíba - Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva
Grupo 26: Referência-SP, Real-RS, Ituano-SP e Ivinhema-MS
Embu das Artes - Estádio Municipal Hermínio Esposito
Grupo 27: Palmeiras, Remo, Batalhão-TO e Monte Roraima-RR
Barueri - Estádio Mun. Orlando Batista Novelli
Grupo 28: Flamengo-SP, Vitória, Capivariano-SP e Rio Branco-ES
Guarulhos - Estádio Municipal Antonio Soares de Oliveira
Grupo 29: Audax-SP, Atlético-MG, União-MT e QFC-RN
Osasco - Estádio Municipal Prefeito José Liberatti
Grupo 30: Ibrachina-SP, Bangu-RJ, Santo André-SP e Ferroviário-CE
São Paulo - Arena Ibrachina
Grupo 31: Juventus-SP, Retrô-PE, São Bento-SP e Cascavel-PR
Estádio Conde Rodolfo Crespi (Juventus)
Grupo 32: Nacional-SP, Internacional, Portuguesa Santista e CSE-AL
Estádio Nicolau Alayon e Pacaembu (Nacional)
- Matéria
- Mais Notícias