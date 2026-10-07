Como assistir Botafogo x Vasco no Prime Video

Botafogo e Vasco entram em campo nesta quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e terá transmissão exclusiva do Prime Video.

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Como chega o Botafogo

Em seu segundo jogo à frente do Botafogo, Tite deve promover mudanças na equipe para o clássico. Uma das principais novidades pode ser a maior liberdade para Hakim Ziyech, principal reforço da temporada, que deve atuar mais próximo de Álvaro Montoro. No meio-campo, o angolano Domingos Andrade também aparece como opção para começar entre os titulares. Na estreia do treinador, o Glorioso perdeu por 2 a 0 para o Mirassol, fora de casa.

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Ziyech em estreia pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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Como chega o Vasco

O Vasco vem de vitória por 5 a 0 contra o Coritiba, na última rodada. A vitória tirou o time de Pedro Emanuel da zona do rebaixamento. A equipe cruz-maltina tenta se afastar ainda mais do Z-4 para conseguir focar nas semifinais da Sul-Americana e Copa do Brasil. Para a partida, o time não vai ter Andrés Gómez disponível, já que está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.

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