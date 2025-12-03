O primeiro dos dois times que Abel Braga irá escalar na sua oitava passagem pelo Internacional será precavido. Mesmo precisando vencer para seguir na luta contra o rebaixamento, o Colorado vai enfrentar o São Paulo, na noite desta quarta-feira (3), na Vila Belmiro, em Santos, com três zagueiros, três volantes e apenas um atacante. No meio, Alan Patrick deverá ganhar proteção para ter protagonismo e chegar à frente junto com Vitinho.

continua após a publicidade

Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

Com 41 pontos, o Alvirrubro está na 17ª posição, a primeira do Z4. A pontuação é a mesma do Santos, 16º, que está à frente por ter um gol a mais de saldo.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Abel Braga vai com time precavido

Com apenas três treinos desde sua apresentação, Abel Braga trabalhou apenas um esquema e uma escalação. O 3-6-1, com três volantes no meio e apenas Vitinho no ataque. Apesar da precaução, a ideia é dar liberdade a Alan Patrick para criar e chegar à frente, assim como para os laterais Aguirre e Bernabei, que podem aparecer como ponteiros e até como meias.

continua após a publicidade

No meio, Bruno Gomes será o volante centralizado, com Alan Rodríguez pela direita e Thiago Maia pela esquerda. Rafael Borré e Ricardo Mathias ficam no banco como alternativas. Assim, o Inter começa com Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho.

Vindo da goleada de 6 a 0 para o Fluminense, o São Paulo segue vivo com o sonho da vaga na fase preliminar da Libertadores. Na oitava colocação e com 48 pontos somados, precisa de algumas combinações, já que não não alcança mais o sétimo lugar.

continua após a publicidade

Dessa forma, a equipe de Hernán Crespo vai com Rafael; Toloi, Alan Franco e Sabino; Maik, Luiz Gustavo, Bobadilla, Marcos Antônio e Ferreira; Luciano e Tapia.