Fred estreia com vitória no comando do sub-17 do Fortaleza
Tricolor venceu o Vila Nova por 4 a 1
O ex-atacante Fred fez a sua estreia como treinador no sub-17 do Fortaleza. O time do Pici venceu o Vila Nova por 4 a 1, valendo pela Supercopa Capital da categoria.
— O mérito deve ser totalmente atrelado aos atletas. Estamos com poucos dias de trabalho e os jogadores já estão em seu terceiro treinador no ano. A comissão anterior realizou um excelente trabalho e, com a nossa chegada, implementamos um método totalmente diferente e eles conseguiram executar com perfeição. Só tenho a agradecer por tudo o que fizeram, com bola e sem bola - avaliou o técnico.
Ídolo do Fluminense, Fred foi anunciado no cargo em setembro deste ano. O profissional destacou o ambiente e a estrutura do clube na sua chegada.
O próximo desafio de Fred e do Fortaleza virá na quinta-feira (4), às 10h (de Brasília), diante do Guarani, no Estádio Bezerrão. O duelo acontecerá pela segunda rodada da Supercopa Capital Sub-17.
Fortaleza enfrenta o Corinthians na Série A
O Fortaleza está escalado para o duelo diante do Corinthians, nesta quarta-feira (3), na Arena Castelão, às 19h (de Brasília), pelo Série A. Caso vença o confronto, que vale pela 37ª rodada, é possível que a equipe deixe a zona de rebaixamento.
O Tricolor do Pici vem de vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, em casa, pela Série A. O Corinthians recebeu o Botafogo em tal rodada e empatou por 2 a 2.
