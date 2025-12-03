Fred estreia com vitória no comando do sub-17 do Fortaleza

O ex-atacante Fred fez a sua estreia como treinador no sub-17 do Fortaleza. O time do Pici venceu o Vila Nova por 4 a 1, valendo pela Supercopa Capital da categoria.

— O mérito deve ser totalmente atrelado aos atletas. Estamos com poucos dias de trabalho e os jogadores já estão em seu terceiro treinador no ano. A comissão anterior realizou um excelente trabalho e, com a nossa chegada, implementamos um método totalmente diferente e eles conseguiram executar com perfeição. Só tenho a agradecer por tudo o que fizeram, com bola e sem bola - avaliou o técnico.

Ídolo do Fluminense, Fred foi anunciado no cargo em setembro deste ano. O profissional destacou o ambiente e a estrutura do clube na sua chegada.

O ex-atacante Fred é o treinador da equipe sub-17 do Fortaleza (Foto: João Moura/Fortaleza EC)

O próximo desafio de Fred e do Fortaleza virá na quinta-feira (4), às 10h (de Brasília), diante do Guarani, no Estádio Bezerrão. O duelo acontecerá pela segunda rodada da Supercopa Capital Sub-17.

Fortaleza enfrenta o Corinthians na Série A

O Fortaleza está escalado para o duelo diante do Corinthians, nesta quarta-feira (3), na Arena Castelão, às 19h (de Brasília), pelo Série A. Caso vença o confronto, que vale pela 37ª rodada, é possível que a equipe deixe a zona de rebaixamento.

O Tricolor do Pici vem de vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, em casa, pela Série A. O Corinthians recebeu o Botafogo em tal rodada e empatou por 2 a 2.