imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Escalação do São Paulo: Crespo conta com retornos importantes contra o Internacional

Tricolor vai a campo às 20h (de Brasília)

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 03/12/2025
18:53
Elenco do São Paulo celebra gol na vitória diante do Juventude, na Vila Belmiro. (Foto: Victor Froes/Agência F8/Gazeta Press)
imagem cameraSão Paulo se despede da torcida na Vila Belmiro (Foto: Victor Froes/Agência F8/Gazeta Press)
O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Internacional nesta quarta-feira (3), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hernán Crespo terá retornos importantes para o duelo que marca o último jogo do Tricolor como mandante na temporada.

Rafael e Sabino, que cumpriram suspensão, voltam a ser relacionados. Além deles, Luciano, Ferreira e Arboleda estão totalmente recuperados de suas lesões e retornam à equipe. Com isso, Rafael reassume a meta, enquanto a defesa será composta por Toloi, Alan Franco e Sabino.

No meio de campo, Maik, Luiz Gustavo, Bobadilla, Marcos Antônio e Ferreira formam o setor com cinco jogadores. O ataque terá Tapia e Luciano como referências.

A partida será realizada na Vila Belmiro, após o São Paulo solicitar a mudança de estádio por conta da troca do gramado do Morumbis. O reencontro com a torcida acontece em meio ao impacto da goleada sofrida contra o Fluminense por 6 a 0, resultado que gerou reflexos internos e externos no clube. O Tricolor ocupa a oitava posição na tabela e precisa se manter nela, além de torcer por combinação de resultados na Copa do Brasil para seguir sonhando com uma vaga na Libertadores.

O Internacional vive situação oposta. O Colorado abre a zona de rebaixamento e luta para escapar da queda. A partida marcará a estreia de Abel Braga em seu retorno ao comando da equipe, aumentando o peso do confronto nesta reta final.

Hernán Crespo São Paulo
Hernán Crespo tem retornos importantes contra o Internacional e sonha com vaga na Copa Libertadores (Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)

Veja a escalação do São Paulo

O São Paulo foi escalado com Rafael; Toloi, Alan Franco e Sabino; Maik, Luiz Gustavo, Bobadilla, Marcos Antônio e Ferreira; Luciano e Tapia.

