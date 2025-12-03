Escalação do São Paulo: Crespo conta com retornos importantes contra o Internacional
Tricolor vai a campo às 20h (de Brasília)
O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Internacional nesta quarta-feira (3), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hernán Crespo terá retornos importantes para o duelo que marca o último jogo do Tricolor como mandante na temporada.
Rafael e Sabino, que cumpriram suspensão, voltam a ser relacionados. Além deles, Luciano, Ferreira e Arboleda estão totalmente recuperados de suas lesões e retornam à equipe. Com isso, Rafael reassume a meta, enquanto a defesa será composta por Toloi, Alan Franco e Sabino.
No meio de campo, Maik, Luiz Gustavo, Bobadilla, Marcos Antônio e Ferreira formam o setor com cinco jogadores. O ataque terá Tapia e Luciano como referências.
A partida será realizada na Vila Belmiro, após o São Paulo solicitar a mudança de estádio por conta da troca do gramado do Morumbis. O reencontro com a torcida acontece em meio ao impacto da goleada sofrida contra o Fluminense por 6 a 0, resultado que gerou reflexos internos e externos no clube. O Tricolor ocupa a oitava posição na tabela e precisa se manter nela, além de torcer por combinação de resultados na Copa do Brasil para seguir sonhando com uma vaga na Libertadores.
O Internacional vive situação oposta. O Colorado abre a zona de rebaixamento e luta para escapar da queda. A partida marcará a estreia de Abel Braga em seu retorno ao comando da equipe, aumentando o peso do confronto nesta reta final.
Veja a escalação do São Paulo
